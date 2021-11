Conflictos entre médicos y pacientes pueden resolverse en oficina de concertación

Los pleitos entre médicos y sus pacientes podrían encontrar una vía alterna menos traumática que los estrados legales, con la puesta en funcionamiento de la Oficina de Concertación que el Colegio de Médicos y Cirujanos abrió para resolver de manera más ágil cualquier conflicto.

Cada año, ese Colegio atiende al menos 250 denuncias por faltas a la Ética Médica. Por ejemplo, casos relacionados con negligencia, imprudencia o impericia profesional; la desacreditación y ofensas contra otro colega; publicidad engañosa, ofensas a pacientes y emitir dictámenes de defunción fuera de tiempo.

Alrededor de un 33% de esas denuncias son por problemas en la relación médico-paciente, un 12% por conflictos entre médicos, y el resto por otras causas. Cerca de un 25% de los casos, se resuelve en el Tribunal de Ética Médica, un 56% por la vía administrativa, y el restante 19% termina en manos del Ministerio Público.

La nueva oficina, informó el Colegio, busca resolver conflictos entre pacientes y médicos, profesionales afines y tecnólogos, y entre agremiados, con el propósito de evitar un proceso por la vía ordinaria, que por lo general es más prolongado y caro. Esos procesos podrían reducir el tiempo hasta seis meses.

Un 33% de todas las denuncias que recibe el Colegio de Médicos por faltas a la ética médica están relacionadas con conflictos en la relación médico-paciente. (JOHN DURAN)

“En los últimos años, la Fiscalía ha registrado un aumento en el número de discrepancias en el ejercicio de la profesión, ya sea entre colegas o en la relación médico paciente, producto de desacuerdos y malos entendidos.

“Como ente gremial, vemos la necesidad de buscar soluciones alternativas para la resolución de conflictos de índole disciplinario”, explicó Cecilia Bolaños Loría, fiscala del Colegio de Médicos y Cirujanos.

Proceso sencillo

Este proceso de concertación no requiere de investigaciones o audiencias previas, y se desarrolla en un ambiente que facilita la negociación.

Respecto al procedimiento de cómo se abordará una disputa en la Oficina de Concertación, Bolaños Loría explicó que es un proceso relativamente sencillo. Si las partes no llegan a una conciliación, los procesos disciplinarios se reanudarán en la etapa procesal en la que quedaron antes de la audiencia.

Los interesados en dirimir sus desavenencias en esa oficina, pueden escribir al siguiente correo electrónico oficinaconcertacion@medicos.cr o llamar al teléfono 2210-2350.

Deben presentar el documento de identidad. Los médicos deben aportar el carné de colegiado. Las partes deben dejar constancia de querer conciliar.

Si están de acuerdo, informó el Colegio, se programa una fecha y hora para la audiencia. “Es importante enfatizar que para que el proceso avance por medio de la Oficina de Concertación, debe existir el acuerdo de ambas partes para conciliar, de lo contrario, se descarta y la disputa vuelve a la etapa en la que se encontraba antes de ser tomada por esta vía alterna de solución de conflictos”, aclaró Bolaños.

De lograrse un arreglo, este se envía a la Junta de Gobierno del Colegio de Médicos y Cirujanos para su homologación.

Los cinco requisitos básicos para seguir este proceso, según el Colegio, son los siguientes:

Primero, que no se impute una falta gravísima. Segundo, que no se violente un principio fundamental de la Medicina.Tercero, que ambas partes quieran y manifiesten su deseo de conciliar. Cuarto, que los acuerdos sean lícitos; y quinto, no debe haber registro de un acuerdo conciliatorio por parte del agremiado en los últimos cuatro años, tal y como establece la normativa.