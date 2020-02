"El acoso es tremendamente grave y debe ser considerado delito. Merece una respuesta a la altura del gran daño que genera y que ha ocasionado que las mujeres caminen con miedo en los espacios públicos. Respaldamos el proyecto y eso no significa que lo que estamos haciendo no sirva de nada. El primer hecho es que las víctimas tengan una respuesta del Estado que antes no se tenía. Estamos diciendo que no están solas, que la Policía es una aliada”, agregó el viceministro Solano.