CCSS tendrá centro para agilizar traslado de pacientes

El traslado a otro centro de salud de pacientes que por su estado crítico, complejidad de síntomas, saturación hospitalaria o necesidades específicas así lo requieran, será más fácil y con recursos optimizados.

La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aprobó de manera unánime una propuesta de la Gerencia Médica y del Centro de Atención de Emergencias y Rescates (CAED) de la institución para crear el Centro de Derivación de Pacientes.

Este mecanismo ya había tenido experiencias previas durante la emergencia por la covid-19, cuando a través del COV19, se coordinaban los lugares donde cada paciente recibiría mejor atención para su condición. Posteriormente, en abril pasado, durante el periodo donde varios especialistas no trabajaron tiempos extraordinarios, se procedió al traslado de 678 personas.

La propuesta incluye utilizar las instalaciones de la unidad de radiobases y radiocomunicaciones de la institución, que de previo tienen experiencia no solo comunicándose con los diferentes centros de salud, sino también con servicios como 911 y Cruz Roja, que atienden directamente emergencias en el sitio. Además, se prevé la contratación de un médico general, un especialista en Emergenciología y de una persona especialista en logística y redes.

Para Wilburg Díaz Cruz, gerente médico de la CCSS, esto permitirá que el paciente tenga una mejor atención, pero además, permitirá a la CCSS optimizar sus recursos.

“Tener médicos ahí puede ayudar a un mejor trámite. Él tendría el manejo de las herramientas: camas, ocupación y recurso humano. Haría un mapeo más fácil para identificar los recursos especializados de cada centro y que al paciente no solo se le derive en su misma red de atención, sino a cualquiera que pueda darle la oportunidad de ser atendido”, expuso.

Además, tener a un emergenciólogo también facilitaría que conozca mejor la situación del paciente y su necesidad, y podría apoyar al centro médico desde el cual se está haciendo el traslado, en caso de que no tengan personal especializado en esa área.

“La presencia del emergenciólogo mejora la condición el paciente y maximiza el recurso”, puntualizó.

Mario Vílchez Madrigal, director del CAED explicó que también se contaría con nuevos recursos técnicos en el espacio físico. Por ejemplo, en este momento se cuenta con una plataforma de radiocomunicación que posee ocho sitios de recuperación y cubren 70% del territorio nacional. Se está por contratar 19 centros de recuperación para aumentar la cobertura a un 90%. Esto es importante, precisó, porque hay casos críticos que deben monitorearse en tiempo real mientras se da el traslado.

Para Marta Rodríguez Esquivel, presidenta ejecutiva de la CCSS, esto no solo le dará mejor atención al paciente, también se ahorrarán costos, dado que no se desperdiciará tiempo ni se harán derivaciones cuando no son necesarias ni a lugares que no puedan hacerle frente a cada situación.

Contexto: emergencias a nivel nacional

El propósito de este centro de derivación de pacientes es brindar un traslado más optimizado para que los pacientes tengan mayores probabilidades de una mejor atención y más expedita. Imagen con fines ilustrativos (Jeffrey Zamora R)

Vílchez indicó que contar con el centro y el reforzamiento que le darían los médicos y la persona encargada de redes es importante porque cada paciente adquiere el servicio de acuerdo con su condición y el nivel de urgencia que presenta, también se puede solventar parcialmente la ausencia de especialistas en centros médicos, aumentar accesibilidad en servicios y disminuir conflictos.

“Desde que iniciamos el año pasado este procedimiento hemos tenido, al 30 de abril, 57 plétoras de las cuales 18 (el 32%) han sido de nivel tres. Eso quiere decir que se tienen que redistribuir pacientes en condición roja. Esto requiere un nivel de coordinación muy fino que debe ajustarse minuto a minuto”, detalló.

Indicó que este centro puede aliviar en varias condiciones que se presentan todo el tiempo. Una es cuando se dan emergencias en sitio, como los accidentes que reporta la Cruz Roja o el servicio del 911, pero también puede darse que la condición de un paciente empeore mientras está en un centro de salud y requiera de otros servicios más especializados, o que se dé saturación en un hospital. Todo esto hace que sean necesarios traslados.

“Creo que la misión principal de esta propuesta es hacer el mejor uso de los recursos, dado el problema de especialistas que tenemos, se sabría dónde está cada especialista y cómo derivar. Ese es el aporte mayor de esta propuesta”, complementó Esquivel al aprobar la propuesta.