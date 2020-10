“En la primera reunión, la del 5 de octubre, se define crear una comisión especial con la representación de seis organizaciones sindicales, pero lamentablemente, a la fecha, no hemos recibido la información sobre quiénes van a conformar esa comisión por parte de los sindicatos (...) El lineamiento (de reutilización) es uno de 15 puntos a tratar y hubo ambiente de parte nuestra para sentarnos a discutir los 15, sobre esos trabajamos muchas horas, no solo dentro de las reuniones, pero la decisión de ellos fue que si no se avanzaba sobre el primer punto, que era el lineamiento, no se avanzaba en los demás”, detalló Lacayo.