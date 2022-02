CCSS habilita 121 vacunatorios para aplicación de dosis pediátricas contra la covid-19

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aplicará primeras y segundas dosis de la vacuna pediátrica contra la covid-19 a niños entre los nueve y los 11 años en 121 puntos de vacunación a lo largo de todo el país durante esta semana.

La institución indicó mediante un comunicado de que se instalaron vacunatorios extramuros, es decir, fuera de los centros de salud, para la aplicación de las dosis a la población de niños que ya puede recibir el biológico. Además, se han establecido horarios diferenciados en diferentes centros de inoculación en las 105 áreas de salud del país.

[ 14.000 niños de 5 a 11 años ya están protegidos con dos vacunas contra covid-19 ]

La entidad recordó de que los establecimientos de salud podrán activar planes de contingencia los días viernes para vacunar a niños de siete años en adelante, según disponibilidad del fármaco. Todos los niños deben asistir a los centros de inoculación acompañados de un adulto y con el librito azul de control de vacunas.

Al martes 8 de enero, un total de 14.223 niños entre los 5 y los 11 años ya tienen su esquema completo de dos dosis de la vacuna contra la covid-19. En tanto, según los datos de la CCSS, otros 72.118 menores ya tienen una dosis y están a la espera de que se cumplan las tres semanas para recibir la segunda.

En total, se han aplicado 100.584 dosis en esta población, lo que también incluye a más de 600 menores que recibieron su primera dosis en el extranjero y completaron su esquema aquí. En los niños se utiliza la vacuna pediátrica de Pfizer, única que cuenta con autorización de uso de emergencia en estas edades. Este producto utiliza una tercera parte del compuesto que se coloca en adultos y adolescentes.

En la siguiente lista puede encontrar los puntos de vacunación pediátrica habilitados desde el 7 de febrero y hasta el 13 de febrero:

Región Pacífico Central:

Paquera: Sede de Área de Salud. Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m.d.

San Rafael: Sede de Área de Salud. Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m.d.

Chacarita: Sede de Área de Salud. Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Esparza: Iglesia católica de Marañonal. Lunes a jueves de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. Viernes de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Cóbano: Sede de Área de Salud. Lunes a jueves de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. Viernes de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Montes de Oro: Sede de Área de Salud. Lunes a Viernes de 7:30 a.m. a 2:00 p.m.

Quepos : Sede carpa del Hospital Max Terán Vals. De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Chomes Monteverde: Sede Chomes y Sede Monte Verde. Lunes a jueves de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. Viernes de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Orotina San Mateo: Salón Comunal de Orotina. Lunes a jueves de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. Viernes de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Barranca: Sede Vacunatorio y Ebáis de Juanito Mora. Lunes a jueves de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. Viernes de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Parrita: Sede de Área de Salud. Lunes a Jueves de 7:30 a.m. a 2:00 p.m. Viernes de 7:30 a.m. a 1:30 p.m.

Garabito: Clínica y Ebáis desconcentrado. Clínica: Lunes a jueves de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. Viernes de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Tárcoles: L y M: 9 a.m. a 1:30 p.m. Lagunillas: Martes de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. Bijagual: Jueves de 9 a.m. a 1 p.m. Viernes: 9 a.m. a 12 m.d. Quebrado Ganado: Viernes de 9 a.m. a 1 p.m.

Hospital Monseñor Sanabria: Vacunatorio consulta externa. Lunes a jueves de 8:30 a.m. a 3:30 p.m. Viernes 8:30 a.m. a 2:00 p.m.

. En los niños se utiliza la vacuna pediátrica de Pfizer, única que cuenta con autorización de uso de emergencia en estas edades. (Roberto Carlos Sanchez)

Región Huetar Atlántica

Hospital Dr. Tony Facio Castro: Niños Epidemiología. De lunes a jueves de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Hospital de Guápiles: Hospital de Guápiles (casa de pediatría), cuentan con 60 dosis asignadas para esta semana y corresponde a II dosis pediátricas. Jueves 10 de febrero de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Siquirres: Antigua sede. De martes a Jueves de 08:00 a.m. a 3:00 p.m. Viernes de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Limón: Salón Comunal Cocos: Lunes a Jueves 9:00 a.m. a 3:00 p.m., Viernes de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. Ebáis Cristóbal Colón y Villa del Mar: miércoles 9:00 a.m. a 3:00 p.m. Ebáis Río Banano y Limón 2000: jueves 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Guápiles: Ebáis Periféricos, Vacunatorio de Coopevigua 1: Lunes a jueves de 7:00 a.m. a 4.00 p.m. Viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Valle La Estrella: Puesto de vacunación Penshurt y Clínica la Fortuna. Lunes a Jueves de 7:30 a.m. a 2:00 p.m. Viernes 7:30 a.m. a 1:00 p.m.

Cariari: Todos los Ebáis. Miércoles y viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. Vacunatorio sede avenida Sura de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Matina: Zona indígena: Miércoles de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. . Luzón: Jueves de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Guácimo: Vacunatorio Guácimo Auditorio. Lunes a jueves de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. y viernes de de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. Vacunatorio Pocora (salón Parroquial) Miércoles de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. Vacunatorio Rio Jiménez (Ebáis): Jueves de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Talamanca: Amubre: Miércoles de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. Katsi: Jueves de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Región Central Norte

Naranjo: Gruta Iglesia Católica Central. Lunes a jueves de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Viernes de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Alajuela Norte: Plaza Real: Lunes a jueves de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. Viernes de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Barva Coopesiba RL: Edificio Santander I y II, covid pediátrica: Martes y viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m.d.

Poás: Salón Pastoral San Pedro de Poás: Martes a jueves de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. Viernes de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. (Sujeto a existencia de vacunas)

Alajuela central: City Mall Sótano 3: Miércoles 8:00 a.m.

Santo Domingo de Heredia: Anampe de la Basílica, 100 norte y 175 este, Casa #14. Puesto 2 de lunes a jueves de 7:30 a.m. a 3:30 p.m. y viernes de 7:30 a.m. a 2:30 p.m.

Cubujuquí: Mall Oxígeno para primeras dosis: Martes a jueves de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. Viernes de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Hospital México: INA Uruca: Lunes a jueves de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Viernes de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Valverde Vega: Sede del Área de Salud. Martes a jueves de 7:15 a.m. a 3:00 p.m.

Alajuela Oeste: Casa 4.5 Sede. Martes a jueves de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. Viernes de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

San Rafael de Heredia: Domo Municipal frente a la Clínica (Nivel 2). Martes a jueves de 7:30 a.m. hasta agotar existencias.

Hospital San Vicente de Paul: Anfiteatro . Miércoles a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Horquetas Río Frío: Sede Área de Salud. Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

San Isidro de Heredia: Sede Área de Salud. Miércoles y jueves de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

San Ramón: Complejo deportivo Rafael Rodríguez y sedes de Ebáis: Piedades norte, Piedades Sur, San Isidro, San Juan, Concepción, Ángeles, Santiago, San Rafael, San Pedro, Peñas Blancas, Chachagua, Bajo Rodríguez. Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Alajuela Sur: Smile Direct Club. Sede Área de Salud. Lunes a jueves de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. Viernes de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Carpio/León XIII : Iglesia católica de Carpio. Lunes a jueves de 8:30 a.m. a 3:30 p.m. Viernes de 8:30 a.m. a 2:30 p.m.

Santa Bárbara: Sede Área de Salud. Lunes a jueves de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. Viernes de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Alfaro Ruiz: Area de Salud Zarcero. Lunes a jueves de 8:00 a.m. a 3:30 p.m. Viernes de 7:30 a.m. a 2:00 p.m.

Heredia Virilla: Paseo de las flores. Lunes a jueves de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. Viernes de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Atenas: Puesto 2: Gimnasio Escuela Central. Miércoles de 8:00 a.m. hasta agotar existencias para primeras dosis.

Hospital San Rafael de Alajuela: Auditorio. Miércoles solo para usuarios pediátricos.

Grecia: Salón Parroquial. Lunes a jueves de 8:30 a.m. a 3:30 p.m. Viernes de 8:30 a.m. a 2:30 p.m.

Puerto Viejo de Sarapiquí: Polideportivo de Puerto Viejo, Casa de la Cultura de La Virgen. Golfito en puesto de visita periódica y Tambor en el local comunal (Atracadero de botes). Lunes a jueves de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. Viernes de 8:30 a.m. a 2:30 p.m.

Tibás Coopesain: Universidad Hispanoamericana. Lunes a jueves de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. Viernes de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Belén Flores: Salón Parroquial. Martes a Viernes de 7:30 a.m. a 2:30 p.m.

Hospital Carlos Luis Valverde Vega: Miércoles de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

Tibás-Uruca-Merced : Museo del Niño. Miércoles de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Hospital San Francisco de Asís: Miércoles de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. Viernes de 8:30 a.m. a 12 m.d. y de 1 p.m. a 2 p.m. (segundas dosis pediátricas)

Región Brunca

Buenos Aires: Ebáis Volcán casa a casa, Ebáis Santa Marta casa a casa, Ebáis Brisas casa a casa, Ebáis Boruca, Ebáis Potrero casa a casa, Ebáis Bioley casa a casa. Lunes, jueves y viernes 7:00 a.m. a 3:00 p.m. Auditorio de la clínica. Lunes a jueves 7: 30 a.m. a 2:30 p.m. y viernes 7:30 am a 2:30 p.m. Changuena casa a casa de lunes, miércoles, jueves y viernes 7:00 a.m. a 3:00 p.m. Térraba, Salitre, Ujarrás y Curre casa a casa, de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Corredores: Mercado Municipal de Ciudad Neily, Clínica la Cuesta, Ebáis Laurel. Lunes a jueves de 8:30 a.m. a 3:00 p.m. Viernes de 8:30 a.m. a 2:00 p.m.

Osa: Coronado escuela, miércoles de 8:30 a.m. a 2:30 p.m., Ebáis Sierpe: jueves 8:30 a.m. a 2:30 p.m. y Ebáis de Palmar Norte, Viernes 8:30 a.m. a 2:00 p.m.

Golfito: Ebáis Andrés-Alamedas. Jueves 8:30 a.m, a 2:30 p.m. y viernes 8:30 a.m. a 2:00 p.m. Ebáis San Martín: Jueves 8:30 a.m. 2:30 p.m. Ebáis Río Claro (auditorio) y barrido comunal: Jueves 8:30 a.m. a 3:30 p.m. Ebáis Villa Briceño: Lunes a jueves de 8:30 a.m. a 2:30 p.m. Viernes de 8:30 a.m. a 2:00 p.m.

Ebáis Puerto Jiménez: Lunes a jueves de 8:30 a.m. a 2:30 p.m. Viernes de 8:30 a.m. a 2:00 p.m. CV Cañaza y barrido comunal de lunes a jueves de 8:30 a.m. a 2:30 p.m. Viernes de 8:30 a.m. a 2:00 p.m. Ebáis La Palma Miércoles y jueves de 8:30 a.m. a 2:30 p.m. EBAIS Comte (sede). Barrido comunal martes ,miércoles y viernes. Comte Reserva barrido casa a casa de lunes a jueves de 8:30 a.m. a 2:30 p.m. Viernes de 8:30 a.m. a 2:00 p.m.

Coto Brus: Ebáis Sabalito jueves de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. Viernes de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. Iglesia católica San Vito de martes a jueves de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. y viernes de 8:00 a.m. a 2:00 p.m., Ebais Agua Buena: jueves de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. y viernes de 8:00 a.m. a 2:00 p.m., Ebáis La Lucha, Santa Elena y Guinea: jueves de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. Ebáis Sabanillas, Gutierrez y Territorio Indígena: jueves de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. y viernes de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.,

Pérez Zeledón: La Palma: miércoles de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. Ebáis San Andrés miércoles y jueves 9:00 a.m. a 2:00 p.m. y viernes 9:00 a.m. a 1:00 p.m.; Polideportivo de lunes a jueves 9:00 a.m. a 2:00 p.m. y viernes 9:00 a.m. a 1:00 p.m.; Ebáis de Rivas de lunes a jueves 9:00 a.m. a 2:00 p.m. y viernes 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Salón comunal de San Ramón Sur martes a jueves 9:00 a.m. a 2:00 p.m.; Salón comunal de Palmares de lunes a jueves 9:00 a.m. a 2:00 p.m. y viernes 9:00 a.m. a 1:00 p.m.; Salón comunal de San Pablo miércoles 9:00 a.m. a 2:00 p.m.; Ebáis de San Pedro: miércoles 9:00 a.m. a 2:00 p.m.; Ebáis Los Ángeles: miércoles 9:00 a.m. a 2:00 p.m.; Ebáis Cajón Jueves 9:00 a.m. a 2:00 p.m.; Ebáis San Rafael de Platanares viernes 9:00 a.m. a 1:00 p.m.; Ebáis La Guaria viernes 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Hospital Escalante Pradilla: Consulta Externa: Miércoles primeras dosis pediátricas. Jueves y viernes: II Dosis Pediátricas. Horario: 7: 30 a.m. a 2:00 p.m.

Hospital Tomás Casas Casajús: Consulta Externa / Sala de sesiones vacunación pediátrica con riesgo.

Hospital San Vito: Consulta externa de lunes a viernes 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Hospital de Golfito: Servicio Inyectables. Miércoles 09 y jueves 10.

Hospital de Ciudad Neily: Consulta externa, signos vitales de Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Región Chorotega

Hojancha: Antiguo CEN Cinai: primeras y segundas dosis de vacuna pediátrica. Sala 2: Martes a jueves de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. Viernes de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

La Cruz: Todos los puestos de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. Fin de semana: Sede de vacunatorio solamente vacuna pediátrica. Sábado de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Nicoya: Vacunatorio en la sede del Área y Ebáis desconcentrados. Lunes a jueves 8:00 a.m. a 3:00 p.m. y viernes 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Nandayure: Sede del área. Lunes a jueves 8:15 a.m. a 3:30 p.m. y viernes 8:15 a.m. a 2:30 p.m. PSR Pueblo Nuevo miércoles de 8:15 a.m. a 3:30 p.m.; PSR San Pablo Jueves de 9:00 a.m. a 3:30 p.m.

Carrillo: Salón Comunal ADICOCO Miércoles de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.; Ebáis de Sardinal Jueves de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.; Salón Comunal Paso Tempisque Viernes de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Fin de semana: Salón Comunal de Filadelfia (solo vacuna Pediátrica) Sábado de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Jicaral-Islas: Vacunatorio sede de Área. Vacunatorios en PVP con más población (Corozal/ Pilas/ Lepanto/ Cabo Blanco/ Isla Chira/ Isla Venado/Isla Caballo). De 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Bagaces: Sede Área de Salud. Lunes a jueves 7:00 a.m. a 4:00 p.m. y viernes 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Cañas: Antiguo Consultorio Medicina Familiar. Lunes a jueves 8:00 a.m. a 3:00 p.m. y viernes 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Liberia: Casa Cural Liberia Centro Lunes a jueves 8:00 a.m. a 3:00 p.m. y viernes 8:00 a.m. a 2:00 p.m. Ebais desconcentrados: Lunes a jueves 8:00 a.m. a 3:00 p.m. y viernes 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Colorado: Sede del Área Salud Colorado. Lunes a jueves 8:00 a.m. a 3:30 p.m. y viernes 7:30 a.m. a 2:00 p.m.

Tilarán: Puesto Arenal: Miércoles de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.; El Silencio jueves de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.; San Miguel jueves de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. Salón Santa Teresita: Lunes a jueves 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y viernes 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Santa Cruz: Clínica Santa Cruz: Lunes a jueves 8:00 a.m. a 3:00 p.m. y viernes 8:00 a.m. a 1:00 p.m. Puesto de Salud Hatillo de 9:00 a.m. a 12 :00 m.d.; Clínica 27 Abril 9:00 a.m. a 1:00 p.m.; Villarreal /Salón Comunal 9:00 a.m. a 1:00 p.m.; Cabo Velas // Matapalo Puesto de Salud 9:00 a.m. a 1:00 p.m.; Clínica Santa Barbara Miércoles 9 de febrero de 9:00 a.m. a 12:00 m.d.; Lagunilla //Puesto de Salud Jueves de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.; Cuajiniquil//Marbella Puesto de Salud Jueves de 9:00 a.m. a 12:00 m.d.; Clínica Cartagena Viernes de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Upala: Miércoles: Jomuza. Jueves: San José de Upala. Viernes: Upala y La Victoria. Lunes a jueves 8:00 a.m. a 3:30 p.m. y viernes 8:00 a.m. a 2:30 p.m.

Hospital Enrique Baltodano: La Cruz Roja. 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

Hospital La Anexión: Consultorio frente a jefatura de Ginecología de 8:30 a.m. a 4:00 p.m.

Región Central Sur

Acosta: Sede de la clínica San Ignacio y Ebáis adscritos: Vuelta de Jorco/ Sabanillas -Cangrejal/ Móvil Médica ( Legua de los Naranjos/Guatil y Ceiba) Lunes a jueves 8:00 a.m. a 3:00 p.m. y viernes 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Alajuelita: Clínica de Alajuelita. 8: 00 a.m. a 7:00 p.m. Fin de semana: Sábado de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. Se vacuna tanto niños como adultos

Aserrí: Sede del Área. Martes a viernes de 7:30 a.m. a 1:00 p.m.

Cartago: Ebáis San Blas, Agua Caliente y Caballo Blanco (vacunación pediátrica segundas dosis de los niños vacunados en la semana del 17 al 21 de enero del 2022) Miércoles y Jueves de 1:00 p.m. a 6:00 p.m. Ebáis Oriente: Miércoles y Jueves de 8:30 a.m. a 3:00 p.m. Ebáis Asís: Miércoles, Jueves y Viernes de 8:30 a.m. a 3:00 p.m.

Carmen-Montes de Oca: Comedor Estudiantil UCR. Lunes a jueves 8:00 a.m. a 3:00 p.m. y viernes 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Coronado: Centro de vacunación ubicado en el parqueo noreste de la Clínica. Miércoles de 6:20 a.m. a 7:00 p.m.

Corralillo: Ebáis Santa Elena. Jueves 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Desamparados 1: Lobby Pfizer Pediátrica. Martes a jueves 8:30 a.m. a 2:30 p.m. y viernes 8:30 a.m. a 1:30 p.m.

Desamparados 2: Sede Ebáis San Rafael Abajo: Lunes a viernes 9:00 a.m. a 2:00 p.m. Sede Ebáis San Miguel: Lunes a viernes 8:00 a.m. a 2:00 p.m. Salón Comunal Higuito: Lunes a viernes 9:00 a.m. a 2:00 p.m. Salón Comunal Jericó Miércoles de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

Desamparados 3: Sede Área. Miércoles de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

El Guarco: Vacunatorio Mall Paseo Metrópoli: Martes a jueves a partir de las 8:o0 a.m. Ebáis El Empalme: viernes de 9:00 a.m. a 12:00 m.d.

Escazú: Centro Cívico Municipal Antiguo Country Day. Martes a viernes 8:30 a.m. a 2:00 p.m.

Goicoechea: Sede Ebáis Los Cuadros-contiguo Colegio Madre del Divino Pastor en el Alto de Guadalupe. Lunes a jueves 8:00 a.m. a 3:00 p.m. y viernes 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Goicoechea dos: Sala A Clínica Dr. Jiménez Núñez. Martes a jueves 7:30 a.m. a 3:00 p.m. y viernes hasta las 2:00 p.m.

Hatillo: Auditorio de la Clínica. Martes a jueves de 8:00 a.m. hasta agotar existencias.

La Unión: Auditorio de la Iglesia de Tres Ríos de 8:30 a.m. a 2:00 p.m.

Los Santos: Sede del Área. De 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Mata Redonda Hospital: Auditorio Clínica Moreno Cañas. Lunes a jueves 8:00 a.m. a 3:00 p.m. y viernes 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Moravia: Plaza Lincoln. Lunes a jueves 8:00 a.m. a 3:00 p.m. y viernes 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Oreamuno: Edificio servicios administrativos. De 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Puriscal: Sede Ebáis concentrados: Lunes a viernes 7:30 a.m. a 3:00 p.m. Ebáis La Gloria: Miércoles 8:00 a.m. Ebáis Salitrales: Jueves 8:00 a.m.

Turrialba: 14 Ebais periféricos del área de Salud. Sede de la Universidad de Costa Rica (concentración de ebáis centrales). Zona Indígena Grano de Oro de Chirripó se continua vacunando en las giras medicas programadas y en la sede de Ebáis Grano de Oro. Lunes a jueves 8:00 a.m. a 3:00 p.m. y viernes 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Hospital William Allen: Vacunatorio epidemiologia. Lunes a jueves 7:00 a.m. a 4:00 p.m. y viernes 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Región Huetar Norte

Aguas Zarcas: Sedes de Ebáis: Lunes a viernes 7:00 a.m. a 3:00 p.m. Clínica de Aguas Zarcas de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.

Ciudad Quesada: Balneario de San Carlos de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. Ebáis La Palmera: martes y jueves de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. a niños citados.

Florencia: Ebáis Florencia, San Francisco, Platanar y La Tigra. Lunes a viernes 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Guatuso: Sedes de Ebáis Lunes a jueves 7:30 a.m. a 3:30 p.m. y viernes 7:30 a.m. a 2:30 p.m..

La Fortuna: Sedes de Ebáis y Clínica de Fortuna. Lunes a viernes 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Los Chiles: Sedes de Ebáis Los Chiles, El Parque, Pavón, Medio Queso y Los Lirios. Lunes a viernes 7:00 a.m. a 2:30 p.m.

Pital: Sedes de Ebáis y Clínica de Pital. Lunes a jueves 7:00 a.m. a 4:00 p.m. y viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Santa Rosa: Ebáis Boca Arenal, Los Santos, Coopevega, El Concho, Clínica de Santa Rosa. Lunes a jueves 8:00 a.m. a 3:00 p.m. y viernes de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. Barrido domiciliar vacunación covid-19 y pediátrica comunidades Coopevega el jueves 10 de febrero.

Hospital San Carlos: Consulta Externa población de riesgo. Lunes a jueves 7:00 a.m. a 4:00 p.m. y viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Hospital Los Chiles: Entrada Principal junto a la farmacia. Miércoles de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. (se inicia aplicación segunda dosis). Jueves y Viernes de 8:00 a.m. a 12 m.d.