“Se sospecha que en el mercado nacional circulan productos falsificados de dichas marcas; no obstante, ante la imposibilidad de distinguir entre los originales y los adulterados, haciendo uso del principio precautorio, se recomienda: no consumir ni adquirir esas marcas si no se garantiza que sea el producto original hasta tanto no se levante la alerta sanitaria, no comercializarlos y reportar de inmediato cuadros de intoxicación por metanol”, detalló Salud en un comunicado de prensa.