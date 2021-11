Adultos rezagados con primeras dosis contra covid-19 pierden prioridad en vacunatorios

Los adultos que aún no se hayan vacunado contra covid-19 en los primeros llamados a su grupo y quieran hacerlo ahora, dependerán de la disponibilidad de dosis en cada vacunatorio. Esto es así porque la prioridad –para la cantidad de existencias en este momento– es completar los esquemas de quienes ya tienen la primera inyección y comenzar los de adolescentes.

A través de un comunicado de prensa, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) informó de que las dosis disponibles de AstraZeneca se están destinando a segundas dosis de personas entre 18 y 57 años. Este fármaco tiene mayor demanda dado que, sin importar la edad de la persona que lo recibió, todos los esquemas que estaban a 12 semanas (personas entre 18 y 29 años) se recortaron a ocho y hay más usuarios que los requieren en estas fechas.

Este producto también se utiliza para iniciar (y completar) los esquemas de personas que recibieron el producto de Johnson & Johnson en Estados Unidos, y para aplicar los refuerzos en funcionarios de primera línea de atención de la pandemia. En este último caso, también se administra según la disponibilidad.

Por su parte, las de Pfizer se destinan principalmente para comenzar esquemas de adolescentes y para completar los de individuos cuya primera dosis fue con este mismo biológico. Dependiendo de cuántas existencias se tenga, estas también se usan para completar la inoculación de personas que tuvieron AstraZeneca como primera dosis.

Esto no quiere decir que no se inoculará a adultos por primera vez, pero esto está sujeto a la disponibilidad que puede tener cada centro de vacunación. Cada área de salud maneja sus existencias para activar planes de contingencia y vacunar a quienes no son de los grupos prioritarios. Usted puede ver lugares, horas y fechas de vacunación en https://www.ccss.sa.cr/web/coronavirus/vacunacion.

Datos de la CCSS compartidos la mañana de este martes indican que la cifra de costarricenses y residentes con el esquema completo de vacunación contra covid-19 llegó este lunes a 2.922.621. En los últimos siete días, 124.325 personas completaron su inmunización contra la enfermedad, mientras que otras 45.279 obtuvieron su primera dosis. En total 3.790.500 habitantes se han inoculado al menos una vez.

Desde el 24 de diciembre de 2020 al 8 de noviembre de 2021, se han administrado 6.736.978 vacunas contra la enfermedad pandémica. Sin embargo, aún falta trabajo por hacer. Según la información en la página web de la institución aún hay 483.844 personas que están en edad de ser vacunadas y no han acudido al llamado.

La existencia de vacunas y el adelanto de segundas dosis a ocho semanas disminuye disponibilidad para iniciar esquemas, distinto a días atrás cuando se buscaba a la gente donde estuviera. Fotografía: CCSS (CCSS)

