Ruta 32 volvió a cerrar este sábado: este es el día en que el MOPT planea reabrirla

La ruta 32 volvió a cerrar la noche de este sábado 15 de noviembre. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó del cierre preventivo a partir de las 6 p. m.

El plan de la institución es evaluar la ruta a primera hora de este domingo. Si las condiciones climáticas lo permitan, se volvería a abrir.

Ruta estuvo cerrada por 12 días

Este sábado, cerca de la 1 p. m. el MOPT anunció una reapertura controlada en un horario de 6 a. m. y las 6 p. m., siempre y cuando, las condiciones climáticas lo permitieran.

Durante la mañana, trabajadores del MOPT se toparon con árboles caídos y derrumbes en diversos puntos de la carretera, esto derivado de las incesantes lluvias de la zona montañosa. Antes de esta fecha, la ruta, que comunica Limón con San José, estuvo cerrada por 12 días.

Inicialmente, el cierre se dio por la inestabilidad de un talud a la altura del kilómetro 31, donde fue necesario dinamitar una enorme roca que representaba un riesgo para los conductores. La explosión controlada se realizó el miércoles 12 de noviembre. El MOPT continúa removiendo el material que cayó tras la destrucción de la roca.

“La ruta permanecerá habilitada para todo tipo de automotor. (...) Se informa que el monitoreo de la ruta se mantendrá durante el día y la noche, con el fin de evaluar continuamente su condición”, informó el departamento de prensa del MOPT la tarde de este sábado.