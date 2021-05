El virtual candidato presidencial afirmó que "esto de The Washington Post que ustedes me están mostrando es lo que más me ha impactado". Dijo que antes de la visita a México él conocía acerca del poder político y el éxito empresarial de Hank González. Afirmó: "si algo pudiera haber oído, era sobre cosas de corrupción, nunca sobre narcotráfico". Reiteró: "no justifico la corrupción en el uso de los fondos públicos para amasar una fortuna, pero eso es muy distinto al narcotráfico; hay una diferencia".