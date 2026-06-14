El País

Retiran placas a vehículos parqueados en camino recién abierto al público hacia Playa Blanca

Alcalde afirma que, aunque el acceso sea público, no se permite estacionar mal

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Por Fernanda Matarrita Chaves
La tarde del sábado 13 de junio, la Policía de Tránsito retiró placas de vehículos parqueados en los alrededores de Playa Blanca.
La tarde del sábado 13 de junio, la Policía de Tránsito retiró placas de vehículos parqueados en los alrededores de Playa Blanca. (Captura de pantalla de vídeos que circulan en redes sociales/Captura de pantalla de vídeos que circulan en redes sociales)







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Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación y Salud con experiencia en temas de niñez y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

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