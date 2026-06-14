Retiran placas a vehículos parqueados en camino recién abierto al público hacia Playa Blanca

(Captura de pantalla de vídeos que circulan en redes sociales/Captura de pantalla de vídeos que circulan en redes sociales)

La tarde del sábado 13 de junio, la Policía de Tránsito retiró placas de vehículos parqueados en los alrededores de Playa Blanca.

Francisco González, alcalde de Garabito, dio la razón a la Policía de Tránsito que retiró el sábado placas a los vehículos que estaban parqueados en la calle recién abierta al público hacia Playa Blanca. Afirmó que los retiros ocurrieron porque los carros estaban estacionados en áreas indebidas.

“El hecho de que la playa sea pública no permite parquear mal o que sea responsabilidad del alcalde si parquean mal”, comentó González.

“Es lo correcto, la Policía de Tránsito debe hacer su trabajo”, continuó.

Según González, el retiro de placas ocurrió en la calle que se abrió hacia Playa Blanca el 4 de junio, cuando la Municipalidad de Garabito retiró la aguja que controlaba el ingreso al complejo turístico Punta Leona, una acción que se da en medio de la disputa que mantiene con la empresa por el acceso a playa Blanca.

Acceso a la playa sin riesgo de perder las placas

El alcalde sostuvo que en la zona hay negocios que ofrecen el servicio de traslado y regreso hacia la playa, incluso con baños y parqueo. Dice que por ello cobran alrededor de ¢3.000 durante todo el día.

“Nuestra mejor recomendación es que tomen el tour que ofrecen a un kilómetro de la playa”, dijo. Además, reiteró que desde el ayuntamiento respetan el trabajo de la Policía de Tránsito, pues es su competencia regular las vías.