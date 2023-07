Rectificación

En aras de la transparencia y la ética periodística, características de La Nación, reconocemos la imprecisión contenida en la nota titulada “Presidenta de CCSS anunció despidos inexistentes por irregularidades en compra de mascarillas”, publicada el 7 de julio en nuestra edición digital y al día siguiente en la impresa.

Las palabras de doña Marta Esquivel, presidenta de la institución, en la conferencia de prensa celebrada el miércoles 14 de junio fueron: “Justo hoy, a las ocho y media de la mañana, la Junta Directiva tomó la decisión de aplicar la mayor sanción disciplinaria contra algunos funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social por irregularidades gravísimas en la compra de mascarillas. Son muchos procedimientos, pero este es uno de ellos, y yo consultaba que hace cuánto la Junta Directiva no despide a nadie, y no me pudieron dar el dato, pero creo que son muchos años que a la fecha no se han tomado decisiones fuertes para castigar las irregularidades en todas las instancias, pero las compras son un festín en la Caja Costarricense de Seguro Social”.

Después de la conferencia de ese día, el periodista de La Nación Diego Bosque solicitó a la presidenta ejecutiva los nombres y puestos de los sancionados y las fechas de los despidos. La respuesta la recibimos el jueves 6 de julio. La Secretaría de Actas de la Junta Directiva, por medio de la Dirección de Comunicación, informó de que las investigaciones administrativas no han concluido.

Doña Marta no mencionó que los despidos se hubieran producido antes de la conferencia de prensa del 14 de junio; fue una interpretación errónea de nuestra parte y ofrecemos disculpas por ello.

Armando González Rodicio

Director de La Nación