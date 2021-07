Presidente del Congreso mantiene debate sobre despido de magistrado pese a incapacidad

El presidente del Congreso, Henry Mora, del PAC, dirige las conversaciones entre los diputados para fijar una agenda de prioridades. | JORGE NAVARRO. (Jorge Navarro)

El presidente de la Asamblea Legislativa, Henry Mora, anunció esta mañana que se mantiene la intención de debatir en la sesión del plenario la revocatoria del nombramiento del magistrado de la Sala Primera Óscar González.

Ese juez está acusado de violación en perjuicio de una subalterna. La revocatoria fue solicitada por la Corte Plena en mayo del 2013, luego de hacerse un proceso administrativo en que se encontró a González responsable del abuso a la jueza Priscilla Quirós.

Los diputados están dispuestos a votar la destitución del magistrado desde la semana pasada; sin embargo, gestiones de ese juez ante la Sala Constitucional han frenado el proceso.

El lunes pasado, la comisión especial recomendó la revocatoria, luego de analizar el expediente administrativo, en que se responsabilizó a González por el abuso sexual.

Sobre el magistrado también pesa una acusación de la fiscalía, que se presentó en setiembre del 2013, por seis delitos de violación y uno de tentativa de violación.

El presidente legislativo informó que aún no se conoce oficialmente sobre la estadía de González en ningún centro médico.

Esta mañana, se confirmó en el Poder Judicial que el magistrado se encuentra desde el viernes en el Hospital Nacional Psiquiátrico; sin embargo, en el centro de información de ese hospital no lo tienen registrado.

Además, los hijos de González hicieron una gestión ante la Sala Constitucional para solicitar el freno al proceso de revocatoria del nombramiento que se lleva a cabo en la Asamblea Legislativa.

Su intención es que el proceso se suspenda hasta que el magistrado pueda salir del Psiquiátrico.

Henry Mora explicó que ya hace una semana se le advirtió a Óscar González que, de no poder presentarse a hacer su descargo en el plenario del Congreso, podría enviarlo por escrito.

El jerarca legislativo insistió en que ni se ha recibido notificación oficial sobre la incapacidad médica del magistrado ni tampoco el descargo por escrito.

Mientras tanto, entre los diputados hay varios que tienen dudas de realizar el proceso de destitución. En el Partido Liberación Nacional (PLN), Ronny Monge y Rolando González dijeron que hay dudas sobre el proceso de la comisión especial y el manejo que ha hecho la presidencia del Congreso.

El diputado del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE), Óscar López, afirmó que él prefiere que se vote el levantamiento de la inmunidad, para que el magistrado González enfrente la acusación penal.

Henry Mora enfatizó que áun hay una discusión pendiente entre los diputados, para determinar si la votación para destituir al magistrado debe ser pública o en secreto.

Esa decisión se tomaría en una reunión de jefes de fracción esta tarde, durante un receso de la sesión plenaria.

En esa conversación, Mora dijo que pondrá a discusión la decisión sobre si proseguir con el debate para la destitución o dar un tiempo prudencial.

"Obviamente él busca la incapacidad para no comparecer, pero eso no evita que tomemos una decisión. Si no se presenta, exigimos un descargo por escrito, si lo que presenta es una simple incapacidad, procederíamos", concluyó el presidente.