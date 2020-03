En el minuto 37 de la conferencia, luego de contestar una pregunta de un medio de comunicación, el jerarca dijo: “Quiero aprovechar, si me lo permiten, para hacer énfasis en lo dicho por el señor presidente: El gobierno no presentará ningún proyecto que ponga impuestos a los salarios de ¢500.000. No presentará. Entonces, sí, para reafirmar ese comunicado, por favor”.