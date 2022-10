Vicepresidente Brunner estuvo presente cuando TSE inspeccionó casa de campaña de Chaves

El primer vicepresidente de la República, Stephan Brunner, reconoció que él estuvo presente cuando funcionarios del TSE visitaron la casa de campaña del gobernante Partido Progreso Social Democrático (PPSD), el 22 de marzo anterior, para hacer una verificación contable de los gastos de campaña del entonces candidato presidencial Rodrigo Chaves.

Días antes de esa visita, y en su calidad de tesorero del PPSD, Brunner envió un audio por WhatsApp a Chaves en el que le explicaba la finalidad de la visita y le informaba de una disyuntiva con Luz Mary Alpízar, la presidenta de la agrupación y hoy diputada, por una serie de activos que tenía el partido y que habían sido financiados por el polémico fideicomiso Costa Rica Próspera.

“La recomendación es hacer absolutamente nada. Ellos (los personeros del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE)) no saben que existen esos activos ni tienen por qué enterarse. La visita del martes es meramente para verificar el Departamento de Contabilidad, dónde tiene las facturas, dónde lleva los contratos, en medios electrónicos, en medios físicos”, se le escuchó decir al hoy vicepresidente en el audio, cuya veracidad ya fue confirmada por él y por el mandatario Chaves.

Brunner reconoció que estuvo presente durante la visita del TSE. Así lo dijo la mañana de este lunes en su comparecencia ante la Comisión Investigadora de las Finanzas Electorales de la Asamblea Legislativa. De hecho, fue una de las pocas consultas que respondió a los diputados que integran ese foro.

Inicialmente, él no quería juramentarse para declarar, pero al final lo hizo, pues era obligatorio. De inmediato se acogió a su derecho de abstención, bajo el argumento de que el caso está judicializado.

“Sí señor”, respondió el vicepresidente cuando el diputado Francisco Nicolás, del Partido Liberación Nacional (PLN) le preguntó si él estuvo presente en la revisión contable que funcionarios del Tribunal de Elecciones hicieron en la casa de campaña, en barrio La California, en San José.

De seguido, Nicolás reprodujo algunos extractos del audio que Brunner envió a Chaves y en el que habló sobre el polémico fideicomiso Costa Rica Próspera, el cual está bajo investigación de la Fiscalía y el TSE, pues se presume que habría financiado gastos de campaña, sin pasar por los controles partidarios y sin hacer público el origen de los fondos, contrario a lo que exige el Código Electoral.

En el audio Brunner dijo: “Yo ahora sé que existió un fideicomiso, sé que esos bienes los adquirió el fideicomiso y como en el fideicomiso hubo personas jurídicas que metieron plata y no solo físicas, él (un asesor de nombre Róger) me dice que esos dineros vienen contaminados, así que esos activos están contaminados en el sentido de que hay donaciones de personas jurídicas”.

Seguidamente, el legislador liberacionista le preguntó por qué, si él sabía que los activos estaban “contaminados”, no lo denunció ante el TSE.

Sin embargo, el vicepresidente se abstuvo a declarar. “De nuevo señor diputado, debido a que este caso está judicializado, tengo que hacer uso de mi derecho de abstención”.

Ante las constantes negativas para responder, Nicolás le preguntó: “¿Podemos concluir que usted estuvo presente (en la visita del TSE a la casa del PPSD), y sabiendo que habían activos contaminados, vio entrar a los funcionarios del TSE y usted ni siquiera los alertó, siguiendo las recomendaciones del tal Roger?”.

Brunner deja en el misterio al ‘Roger’ que sugirió no registrar activos ‘contaminados’

La interrogante quedó sin respuesta. Brunner alegó que su abogado le recomendó abstenerse a hablar sobre el financiamiento de la campaña de Rodrigo Chaves, debido a que es uno de los “imputados” en una investigación judicial.

Según dijo a los congresistas, en esa misma causa están siendo investigados el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, el canciller Arnoldo André Tinoco y los diputados oficialistas Luz Mary Alpízar, Julio Waldo Agüero Sanabria y Paola Nájera Abarca.

Stephan Brunner fue el tesorero de Progreso Social Democrático desde el 18 de noviembre de 2021 hasta pocos días antes de su juramentación, como vicepresidente, el 8 de mayo anterior.

El primer vicepresidente, Stephan Brunner, compareció este lunes ante la Comisión Investigadora de las Finanzas Electorales, en la Asamblea Legislativa. (Asamblea Legislativa)

Brunner: ‘Uno no se puede poner muy exquisito y empezar a pedir auditorías’ Copiado!

Más adelante, Stephan Brunner aseguró que como tesorero de un partido “uno no se puede ponerse muy exquisito y empezar a pedir auditorías”. Así respondió cuando la diputada socialcristiana, Vanessa Castro, le consultó si al tomar las riendas de la tesorería del PPSD no indagó el origen de los fondos con que se pagó el alquiler de la sede central de la campaña.

Castro le hizo ese planteamiento en vista de que Brunner asumió el cargo a partir del 18 de noviembre del 2021 y ese inmueble se arrendaba desde junio de ese año.

Brunner dijo que desde, que él asumió la tesorería, los pagos se giraban desde las cuentas de gastos generales del partido y que no podía referirse a cómo se hacía antes de ese momento.

En tanto, la propia presidenta del partido, la diputada Luz Mary Alpízar, reconoció que la “Casa Progreso” fue pagada, durante varios meses, por el empresario Jack Loeb Casanova.

La Nación reveló el 27 de marzo anterior que el polémico fideicomiso Costa Rica Próspera pagó el alquiler de ese inmueble, de acuerdo con los estados financieros de la fiduciaria Ata Trust Company.

Por su parte, Loeb Casanova negó haber donado ese alquiler al PPSD. Dijo que sus aportes en realidad fueron al fideicomiso y que Luz Mary Alpízar le había pedido “de manera insistente, en julio del 2021, que le firmara unos documentos, como parte de los procesos internos del partido”.

Y detalló: “En los mismos aparecía el detalle de pago de algunos de los bienes y servicios que se necesitaban en aquel momento y que fueron pagados por el fideicomiso”.

La casa de campaña, de casi 2.000 metros cuadrados, estuvo ubicada en un inmueble en barrio La California y el alquiler fue cubierto por el fideicomiso, que pagó $5.000 mensuales de junio a setiembre del 2021.

Fideicomiso de Rodrigo Chaves alquiló sede en $5.000 mensuales a sabiendas de que era para partido político

En específico, Vanessa Castro le consultó a Brunner: “¿Usted preguntó, en algún momento, cómo se pagaba antes? El vicepresidente respondió: “No señora, eso no me incumbe. A mí me incumbe a partir del 18 de noviembre”.

Entonces le preguntó si no le preocupaba que existiera un posible manejo irregular del cual a él le tocaría asumir posteriormente la responsabilidad.

Brunner dijo: “Señora diputada, tenga en cuenta que la campaña electoral inició el 6 de octubre, cuando yo entré estábamos en media campaña, teníamos atrasos en la información que se debía enviar al TSE. En esas situaciones uno no se puede poner muy exquisito y empezar a pedir auditorías”.

Brunner amplió su respuesta alegando que “hay cosas urgentes y cosas importantes”. Bajo esa lógica, el primer vicepresidente dijo que él respondió a “las necesidades inmediatas del partido”.

Fachada del inmueble en barrio La California que se utilizó como sede de campaña del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), del entonces candidato presidencial Rodrigo Chaves. El alquiler de esa propiedad fue pagado durante cuatro meses por un polémico fideicomiso Costa Rica Próspera. (Rafael Pacheco Granados)

BCR cerró cuenta bancaria del partido; Brunner alega desconocer los motivos Copiado!

En la comparecencia también se habló sobre el cierre de una cuenta bancaria que recibía donaciones para la campaña de Rodrigo Chaves; hecho que también trascendió en el audio filtrado que Brunner envió a Chaves, cuando disputaban la Presidencia de la República.

El primer vicepresidente reconoció a los legisladores el cierre de la cuenta bancaria, pero alegó que, como tesorero de verdiazul, se enteró de la suspensión hasta dos meses después.

Brunner respondió que nunca conoció las razones por las cuales la entidad bancaria decidió cerrar la cuenta de donaciones del partido. “El Banco de Costa Rica ni siquiera tuvo la delicadeza de avisarme, como tesorero, que se había cerrado la cuenta”, dijo Brunner ante los cuestionamientos.

Ante la respuesta, el liberacionista Francisco Nicolás se declaró asombrado de que no se hubiese interesado en conocer los motivos del cierre de la cuenta bancaria y de que se enterara hasta dos meses después, en medio de los apremios financieros, propios de una campaña política.

“Es muy interesante. El tesorero de un partido político se da cuenta dos meses después que le cerraron la cuenta de donaciones del Banco de Costa Rica. Es un caso muy particular y asombroso (...). Cuando a mí me cierran una cuenta el banco lo sabe, pero yo soy el primero en saber por qué, porque yo soy el administrador”, declaró Nicolás.

De acuerdo con un reporte preliminar que el TSE envió al Ministerio Público, el Banco de Costa Rica alertó al órgano electoral de dos “operaciones sospechosas”, por un total de ¢150 millones en el flujo de dinero hacia la campaña de Rodrigo Chaves.

BCR reportó operaciones sospechosas por ¢150 millones en campaña de Rodrigo Chaves

Esas alertas obedecieron a depósitos bancarios hechos el 29 y 31 de marzo de este año, a pocos días de las segunda ronda del 3 de abril, en las cuentas del PPSD en el BCR. Los recursos llegaron con la finalidad de comprar bonos de deuda política, método utilizado por esta agrupación para costear los gastos de campaña.

A partir de los reportes del BCR, el Tribunal informó a la Fiscalía de que estos depósitos podrían constituir una “potencial compra, por interpósita mano, de certificados de cesión de la contribución estatal por una persona extranjera”, lo cual es prohibido por el Código Electoral.

La mayor parte del dinero, un total de ¢120 millones, provino de una cuenta en el BCR que no registraba movimientos desde setiembre del 2019, la cual está a nombre de De Sheng Lin Hu, un costarricense de 25 años de edad.

A su vez, los recursos ingresaron a dicha cuenta en el BCR “por medio de transferencia SINPE de otra entidad (bancaria), indicando como motivo: ‘regalo a mi hijo’”. Los restantes ¢30 millones llegaron provenientes de una cuenta del BAC.

El reporte enviado a la Fiscalía, sin embargo, no detalla si dicha cuenta quedó bloqueada, suspendida o cerrada después de dicha alerta.

Brunner: ‘Me enteré del fideicomiso por los periódicos’ Copiado!

Sobre el polémico fideicomiso Costa Rica Próspera, Stephan Brunner aseguró que se enteró de su existencia por los periódicos, una vez que había asumido el cargo de tesorero. Además, negó que hubiese sido advertido de su existencia por parte del presidente Rodrigo Chaves. Así lo declaró ante insistentes consultas del diputado del Frente Amplio Ariel Robles.

“Yo ni siquiera estaba ahí. Lo que sé es lo que salió en los periódicos. Yo llegué dos meses después de que se cerró el fideicomiso”, adujo.

De acuerdo con documentación entregada por el Banco Nacional (BN) al TSE, dicho fideicomiso pagó gastos de la campaña de Rodrigo Chaves y del PPSD desde marzo hasta octubre del 2021; es decir, antes y después de que el político fuese electo como candidato presidencial de esa agrupación.

En la documentación bancaria se comprueba que, desde esta estructura se cancelaron facturas por poco más de ¢95 millones, correspondientes al alquiler de la sede del partido en San José ($5.000 mensuales), gastos por publicidad, servicios profesionales y de vigilancia, viáticos para giras, salarios del personal, alquiler de vehículos, gasolina y mobiliario de oficina, entre otros.

Posteriormente, Francisco Nicolás, del PLN, le pidió al vicepresidente asignar una cuota de poder dentro de la campaña del PPSD a Calixto Chaves y Bernal Jiménez, consejeros del mandatario y miembros activos de la campaña de Chaves, siendo diez la cifra más alta.

“A Calixto Chaves pongámosle un ocho. A don Bernal póngale un tres″, declaró.

Comisión seguirá indagando Copiado!

Al término de la comparecencia, los diputados de la Comisión Investigadora de las Finanzas Electorales aprobaron mociones para llamar a comparecer al canciller de la República, Arnoldo André Tinoco, y a otras seis personas involucradas con la campaña electoral de Rodrigo Chaves.

Tinoco irá en su calidad de presidente de firma ATA Trust Company, administradora del fideicomiso. Y junto a él irá Adrián Torrealba, uno de los financistas de dicho fondo.

También convocaron a Róger Bejarano, pues los diputados estiman que esa persona es la mencionada por Stephan Brunner en el audio que envió a Rodrigo Chaves. Él supuestamente le recomendó no reportar los activos “contaminados” al TSE.

En esa misma línea, llamaron a comparecer a De Sheng Lin Hu, el joven de 25 años que hizo una transacción de ¢150 millones con el PPSD por bonos de deuda política.

La lista la complementan Adriana María Brenes, quien renunció al cargo de secretaria general del PPSD, al denunciar que esa agrupación no le entregó los libros legales; Esteban Agüero, quien fue tesorero verdiazul; y Carlos Montanés, quien fue brevemente asesor de la tesorería del partido oficialista.