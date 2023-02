Uccaep conocía riesgo de lista gris de Unión Europea desde octubre del 2021

La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) conocía, desde octubre del 2021, el riesgo de que la Unión Europea (UE) incluyera a Costa Rica en su lista de países no cooperantes en materia fiscal por considerar que el sistema tributario tiene elementos nocivos que facilitan la doble no imposición.

Así lo reveló el exministro de Hacienda, Elian Villegas. Explicó que, en aquel momento, lo contactó Elías Soley, actual embajador de Costa Rica ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), quien se presentó ante él como coordinador del comité de impuestos de la Uccaep.

Soley le dijo al entonces ministro que había recibido comentarios sobre los compromisos necesarios para evitar caer en la lista gris y le pidió copia de dos cartas que Villegas había enviado a la UE, en donde se habla explícitamente de ello.

Este miércoles 15 de febrero, la Uccaep emitió un comunicado en el que aseguró que nunca tuvo conocimiento previo de los compromisos y acciones del Gobierno pasado, ni de gestión alguna tomada por la actual administración.

Costa Rica entró a la lista gris el pasado martes 14 de febrero, debido a que no enmendó la legislación que permite no pagar impuestos por las ganancias obtenidas en el extranjero, producto de rentas pasivas (como títulos valores y acciones de empresas), lo que la UE considera un riesgo de doble no imposición (no pagar impuestos ni en un país ni en otro).

Desde el 2019, siendo ministro de Hacienda el actual presidente de la República, Rodrigo Chaves, la UE advirtió de que el país debería “introducir impuestos a las rentas pasivas” obtenidas en el extranjero.

La solicitud de Elías Soley Copiado!

Elian Villegas mostró capturas de pantalla de Whatsapp en las que Elías Soley le dijo el 5 de octubre del 2021:

“Vimos que la UE incluyó hoy a Costa Rica en una lista de países a darles seguimiento porque considera que podrían tener un tema de competencia fiscal perjudicial, por lo que se conoce como Foreing Source Income Exception (excepción de ingresos de fuente extranjera). Según entiendo, este es un nuevo criterio que la UE está queriendo imponer para combatir países que tienen un sistema territorial con ciertas características y que se puede prestar para la elusión y competencia fiscal.

“Me comentan que Costa Rica asumió compromisos con la Unión Europea de hacer cambios en la legislación local para supuestamente evitar que nos incluyan en una lista negra de jurisdicciones no cooperantes. Me comentan que existen dos cartas de Hacienda donde se habla de temas a ser revisados que incluyen incluso el tema territorial. ¿Eso es correcto?

“De ser correcto, podemos tener una reunión similar a la anterior para entender el fondo del asunto”.

El entonces jerarca, tres minutos después, le remitió las dos cartas que él había enviado a Lyudmila Petkova, presidenta del Grupo sobre Código de Conducta del Consejo de la Unión Europea, en la que hace referencia a los compromisos que el Gobierno aceptaba asumir para evitar la sanción.

El actual embajador le agradeció y le dijo: “Las veo te comento”.

Posteriormente, le dijo: “¿Crees que podamos organizar algo la semana entrante o cuando vos tengas chance?”.

El exministro relató que, después de esa conversación, se reunió en al menos dos ocasiones con Soley, quien estuvo acompañado por abogados del comité técnico de impuestos de Uccaep.

Villegas sostiene que, entre otros temas, conversaron acerca de los requerimientos exigidos por la Unión Europea a nuestro país.

“Vimos otras cosas y este tema también se vio. En esas reuniones, también estuvieron Carlos Vargas y Elizabeth Guerrero, director de Tributación y viceministra de aquel momento.

“A mí lo que me extraña es que la Uccaep venga a decir que no saben nada; es más, ellos son los que proactivamente nos dicen ‘nosotros nos enteramos que este tema lo está viendo Hacienda, queremos información’. Nosotros les dimos la información con apertura”, declaró Villegas.

Al ser consultado sobre las declaraciones del exministro, Elías Soley aseguró, en un principio, que Elian Villegas mentía al asegurar que Uccaep tenía conocimiento de esa problemática.

No obstante, luego de que se le enseñaron las capturas de pantalla, el actual embajador de Costa Rica ante la OCDE solicitó tiempo para buscar los antecedentes en su teléfono.

“El screenshot que el exministro envió es de mi teléfono de Costa Rica y no lo tengo conmigo. Eso fue a principios de octubre del 2021 y no recuerdo que fue lo que me envió porque lo que pasé directamente al experto encargado en Uccaep. Dame chance a mañana (jueves) y con gusto lo reviso”, dijo Soley.

El embajador actualmente reside en París, Francia, y aseguró que había dejado su otro teléfono en la oficina porque ya había salido de su jornada laboral.

Mensaje enviado por Elías Soley, entonces representante de Uccaep, a Elian Villegas, entonces ministro de Hacienda, en octubre del 2021, sobre la solicitud de la Unión Europea a Costa Rica.

Villegas contradice a Uccaep Copiado!

En su comunicado, la Uccaep dijo que, de haber sido consultados por el gobierno anterior y el actual, los empresarios habrían dado apoyo técnico y soporte “para ayudar a haber tratado de evitar estar en la situación en la que se encuentra hoy el país”.

Ante los cuestionamientos, Villegas respondió: “Tuvimos dos reuniones que no fueron exclusivamente sobre este propósito. Las reuniones fueron para ver el tema del impuesto para las transnacionales y, a raíz de eso, se trató este tema, pero en las dos reuniones se habló del tema”.

El exjerarca agregó que “aquí está demostrado claramente de que Elías Soley, representante de Uccaep en ese momento y ahora embajador ante la OCDE, tenía conocimiento del tema. No es de recibo lo que dice el comunicado de la Uccaep, en el sentido de que no tenían conocimiento de este tema, por supuesto que lo tenían”.

Por medio de su oficina de prensa, la Uccaep confirmó que se realizaron dos reuniones con Elian Villegas y su equipo. No obstante, señaló que fueron tramitadas únicamente para tratar asuntos relacionados con un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Asimismo, el grupo empresarial señaló que el comunicado “indica que el sector privado nunca fue informado previamente de los compromisos que asumió con la UE”.

“En octubre de ese mismo año, nos enteramos por medio del reenvío de las notas a la Unión Europea, de los compromisos ya adquiridos por el gobierno Alvarado Quesada con la Unión Europea”, dijo la organización.

Lo que dicen las cartas Copiado!

Las dos cartas remitidas a Soley son del 22 de julio y 15 de setiembre del 2021.

En la primera, Villegas reafirma a la UR el “compromiso de impulsar los cambios en la legislación correspondiente para remediar los aspectos calificados como perjudiciales”, pero manifiesta obstáculos de coyuntura política que habían impedido el progreso de las medidas.

Cita que el país atravesaba por una situación complicada a raíz de los problemas financieros agravados por la pandemia de covid-19. Además, el entonces ministro solicitó a la Unión Europea cooperación técnica para desarrollar las estrategias para corregir los problemas detectados.

En la segunda carta, Villegas se comprometió con las fechas fijadas por la Unión Europea para corregir las debilidades en el sistema tributario costarricense.

Entre noviembre de 2021 y abril de 2022 se realizará un análisis técnico para determinar “la brecha entre nuestra legislación y el Código de Conducta” de la Unión Europea.

Luego, de mayo a julio del 2022, el Gobierno debía buscar un acuerdo nacional para permitir la aprobación de la reforma a más tardar el 31 de diciembre de 2022, con el propósito de que entrara a regir a partir del 1.° de enero de 2023.