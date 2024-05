Tribunal de Apelación confirma condena contra auditor de Infocoop por incumplimiento de deberes

El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de San José confirmó una condena de dos años de prisión e igual tiempo de inhabilitación contra el auditor interno del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop), Guillermo Calderón Torres, por haber desestimado una investigación en su contra.

Calderón fue encontrado culpable de los delitos de incumplimiento de deberes y administración en provecho propio. La Fiscalía Adjunta de Probidad lo acusó por no apartarse de conocer una denuncia anónima que lo mencionaba como parte de una supuesta red de corrupción dentro del Infocoop, sino que la desestimó.

En junio del 2023, al conocer la sentencia de primera instancia, Calderón la calificó de desproporcionada y procedió a presentar una apelación.

El pasado 19 de marzo, los jueces de Apelación consideraron que, respecto a la sanción penal, se respetaron todos los procedimientos legales pertinentes, por lo que declararon sin lugar esta parte del recurso.

LEA MÁS: Auditor del Infocoop condenado a dos años de cárcel: ‘Jamás me imaginé la consecuencia’

No obstante, el Tribunal sí declaró con lugar la parte del recurso relacionada con el pago de la acción civil resarcitoria promovida por el Infocoop y, en consecuencia, el Instituto fue condenado a pagar las costas.

La Nación contactó a Guillermo Calderón para conocer su opinión sobre la sentencia. El auditor manifestó que no hablaría al respecto porque el caso fue elevado al Tribunal de Casación Penal, última instancia que podrá conocer este proceso.

Guillermo Calderón, auditor de Infocoop, dice que no obtuvo beneficios de la desestimación que se hizo así mismo.

Asesor legal de Infocoop se refiere a pago de costas

Mauricio Pazos, director legal del Infocoop, declaró a La Nación que, cuando se preparó la acción civil, esta entidad cobró algo que no correspondía.

“Cuando usted presenta una acción, usted tiene que demostrar el daño sufrido con el accionar del imputado, la relación causa-efecto. A don Guillermo le estaban cobrando ¢80 millones de una auditoría forense, pero no había forma de ligar la auditoría con el accionar de él”, detalló el asesor jurídico.

Pazos agregó que, debido a esta imprecisión, el Infocoop decidió retirar la acción civil: “Les explicamos a los jueces lo sucedido y, en primera instancia, indicaron que no nos iban a condenar en costas porque era muy loable lo que estábamos haciendo, ya que la acción estaba pasada de mano. Si se quería cobrar el daño debía ser de ¢2,5 millones y era básicamente por su salario. En primera instancia, nos absuelven del pago de costas, sin embargo, él apeló”.

LEA MÁS: 8 dirigentes cooperativos absueltos en caso del Infocoop: Fiscalía no encontró delito

Mauricio Pazos, director legal de Infocoop. (Tomada de LinkedIn)

Conflicto interno en Infocoop

El jefe legal de Infocoop, Mauricio Pazos, agregó que presentó una denuncia por acoso laboral contra Guillermo Calderón y el presidente de la Junta Directiva de la entidad, Geovanny Villalobos, ya que considera que ambos han tratado de entorpecer sus labores para evitar que trabajara en el procedimiento que se lleva contra el auditor.

“(Calderón) me trató de sacar de la gerencia legal para que yo no pudiera ratificar lo que ya hemos dicho en el proceso”, dijo el director legal, quien confirmó que, el pasado jueves 23 de mayo, fue suspendido de su puesto durante tres meses.

“La razón por la cual me tienen suspendido, o al menos es lo que me parece, es que yo desde hace meses le pedí al presidente que por favor me permitiera informar a la Junta Directiva del resultado de la primera y segunda instancia (del proceso contra el auditor), porque ya una tercera significaría el despido sin responsabilidad. El presidente de la Junta era el único que sabía de este tema, porque la integración cambió el año pasado”, explicó el funcionario.

Pazos aseguró que habló en varias ocasiones con Geovanny Villalobos sobre este tema, pero el presidente del Infocoop nunca lo llevó a discusión de la Junta Directiva.

Asimismo, Pazos afirmó que, el martes 21 de mayo, durante una sesión privada de la Junta Directiva, el auditor le pidió salir del salón de sesiones. Según su relato, Calderón habría presentado dos informes de auditoría con los cuales recomendó su suspensión.

El jefe legal sostiene que esto provocó que, el miércoles 22 de mayo, lo destituyeran del puesto de subdirector de Infocoop, que ocupaba de forma interina, y que, el jueves 23 de mayo, lo suspendieran de su cargo como director jurídico. Añadió que, hasta ahora, no ha tenido acceso a los supuestos informes de auditoría.

“Curiosamente, esto ocurre la misma semana en que estaba ya lista la notificación para que nosotros nos refiriéramos al recurso de casación (del caso de Calderón). Justamente, me suspenden tres horas después de que entró la notificación del proceso”, dijo Pazos a este medio.

Al respecto, el presidente del Infocoop negó que lo dicho por el jefe legal sea cierto. Aseguró que él no tiene que darle permiso a Pazos para plantear asuntos ante la Junta.

Sobre la denuncia por acoso laboral, Villalobos dijo que no tiene ninguna relación laboral con Pazos.

“No he recibido ninguna notificación de la denuncia. Lo que puedo señalar es que no existe ninguna relación laboral entre su servidor y ningún funcionario. La Junta Directiva es un órgano colegiado y sus funciones cobran vigencia mientras está reunida o constituida”, indicó el presidente de ese entidad.

La Nación también consultó a Guillermo Calderón respecto a la denuncia. Este también refutó los argumentos de Pazos y aseguró que las investigaciones que se realizan contra el jefe legal están bien fundamentadas.

“Él atribuye todas esas falsedades a raíz de dos investigaciones debidamente documentadas que llevó a cabo la Auditoria Interna, y por lo cual la Junta Directiva determinó la procedencia de apertura de dos procedimientos administrativos. El señor Pazos nunca ha tenido la menor vinculación con el proceso en mi contra, y eso se puede constatar en el expediente judicial”, declaró Calderón.

LEA MÁS: Infocoop entregó dinero público a cooperativas durante 34 años con norma inconstitucional