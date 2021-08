Tendencia de Carolina Hidalgo impugna firma en papeletas de convención del PAC

Recuento de votos PAC Eduardo Solano (de pie frente a la mesa, con mascarilla), jefe de campaña de Carolina Hidalgo, reconoció que las reclamaciones pendientes son de su tendencia. Foto: Rebeca Madrigal.

La tendencia de la precandidata del Partido Acción Ciudadana (PAC), Carolina Hidalgo, impugnó ante el Tribunal Electoral Interno (TEI) una firma que aparece en algunas papeletas de la convención interna del 22 de agosto.

Le grupo alega que la firma no corresponde a ningún miembro de mesa autorizado en los centros de votación.

El jefe de campaña de Hidalgo, Eduardo Solano, indicó a La Nación que el caso se repite en varias mesas y está pendiente de resolver por parte del TEI.

“En algunas mesas, las papeletas de los votos válidamente emitidos las firma una persona que, en las actas, no aparece como auxiliar electoral ni como miembro de mesa; entonces, no sabemos de dónde salió esa persona.

“Entonces, le aclaramos al TEI que nos determinara si esa persona fue integrada en el transcurso del día y si está en sus actas porque, en el acta de la mesa, no estaba”, explicó Solano.

Los miembros de mesa son, por lo general, voluntarios representantes de cada una de las tendencias, así como personas designadas por la agrupación.

El jefe de campaña no precisó en cuántas mesas se repetía el mismo patrón ni la ubicación de esas juntas receptora de votos.

Este lunes, el PAC anunció que está por resolver 14 impugnaciones antes de declarar el ganador de la convención interna, en la que Carolina Hidalgo y Welmer Ramos quedaron a la cabeza.

Según el ex viceministro de Seguridad, Eduardo Solano, los 14 reclamos pendientes de resolver son de su tendencia.

“Yo creo que el detalle no podemos revelarlo hasta que el TEI determine o lo resuelva. No hemos tenido respuesta de ninguna; me imagino que lo que está buscando el Tribunal es resolver todo en un mismo acto... aceptaremos el resultado de estos recursos”, dijo el jefe de campaña de Hidalgo.

Según una comunicación de su tendencia, Hidalgo ganó en cinco de las siete provincias: San José, Alajuela, Cartago y Heredia; sin embargo, denunciaron un comportamiento atípico de votos en Puntarenas, donde el contendiente Welmer Ramos habría ganado con unos 700 votos de diferencia.

Consultado sobre la presencia de miembros de mesa de su tendencia en esas mesas, Solano declinó de responder. Tampoco expuso las razones que les hacen sospechar un comportamiento atípico en las juntas receptoras de votos de Puntarenas.

El TEI informó este lunes de que esta misma noche se podría anunciar el nombre del ganador de la convención interna.

Por su parte, la tendencia de Ramos retiró las reclamaciones interpuestas y se comprometió a no presentar más a fin de que se finalizara el proceso

Presión por resultados

El precandidato Hernán Solano, que obtuvo un 4% de los votos, envió una nota al TEI para informar que no presentará ningún reclamo o incidencia sobre los resultados.

Además, hizo un llamado a “que se resuelva cuanto antes la imperiosa necesidad de la declaración de la persona ganadora, que le permita iniciar de manera urgente la construcción de la propuesta política que llevará adelante en representación del PAC”.

En tanto, los alcaldes del PAC que dieron su apoyo a Ramos llamaron la atención del TEI para que publique los resultados preliminares del conteo manual de votos, aunque no hayan sido resueltas las impugnaciones para transparentar el proceso.

“Confiamos plenamente en la institucionalidad del partido y sabemos que las incidencias presentadas serán resueltas conforme a derecho y respetando la voluntad popular.

“Lo anterior no implica que el partido deba ser opaco en el desarrollo de este proceso. Es una práctica normal que los tribunales electorales divulguen los resultados preliminares de los conteos de votos, haciendo siempre la salvedad de que no serán definitivos en tanto no se resuelvan las impugnaciones pendientes”, señala el pronunciamiento firmado por los alcaldes Marcel Soler (Montes de Oca), Norman Hidalgo (Acosta), Luis Alberto Villalobos (Montes de Oro) y Luis Fernando León (Turrialba).