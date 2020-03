Eduardo Castellón, encargado de la unidad de Comunicación de la Sutel, dijo a La Nación sobre el comunicado de su institución: “Si bien dice que se utilizan los rangos, habla de una lista y se podría interpretar también, por alguien que no conoce el tema, que no tiene la acuciosidad de ir y buscar el link, de que hay una lista de teléfonos y lo que no queremos es que haya una sensación entre los usuarios de servicios de telecomunicaciones de que nosotros tenemos los números de teléfono y los estamos repartiendo”.