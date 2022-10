’Soy un refrescamiento de la imagen, pero con los requisitos de conocimiento’, dice Ennio Rodríguez

Ennio Rodríguez, candidato a presidente del PLN. (Adrian Soto)

Ennio Rodríguez, primer candidato a la presidencia del Partido Liberación Nacional (PLN), conversó con La Nación sobre sus motivaciones para asumir este puesto, al tiempo que respondió preguntas sobre los conflictos internos que vive la agrupación.

El exgerente del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) anunció su aspiración para la elección del próximo 15 de octubre.

-¿Qué lo motiva a aspirar a la presidencia del PLN? Copiado!

- El partido necesita pasar de una situación de conflictos internos a una construcción de planteamiento positivo y propositivo en materia programática y hay que trabajar desde el marco ideológico al estatuto. Y desde luego desarrollar una imagen hacia afuera.

“¿Por qué? Hay un momento personal en la vida en que tengo el tiempo y la disponibilidad, acompañado de la experiencia de haber trabajado en diversas organizaciones”.

-Menciona el conflicto y desde afuera se ve como un nudo. Copiado!

- Como lo digo en la nota, es una noche oscura, un conflicto que no conduce a nada positivo porque es un perder perder. Lo que queremos es salirnos de las recriminaciones a la construcción.

- Hay un grupo de liberacionistas que pide la renuncia de las aspiraciones electorales del expresidente de la República y excandidato José María Figueres y de Antonio Álvarez, ¿qué opina sobre esas posiciones? Copiado!

- Ellos no han manifestado intenciones de participar en elecciones. Hay un derecho constitucional de elegir y ser electo. Eso se cae en la Sala Constitucional. Se trata de unir fuerzas; ambas personas tienen mucha fuerza, representan sectores de Liberación, no se trata de excluir a nadie.

- ¿Les pedirá a estas figuras acompañarlo en el proceso? Copiado!

- No tengo problema en llamarlos a trabajar y construir. El tema electoral, presidencial, está muy lejos; este no es momento de iniciar esos juegos.

- ¿Cómo aspira a unir a los liberacionistas cuando esta condición no se da? Copiado!

- ¿Por qué uno tiene que exigirle a alguien que renuncie a un derecho constitucional? La construcción del PLN del futuro no es excluyendo a personas.

- ¿Cómo plantea esa renovación del PLN? Copiado!

- Con planteamientos más claros, construir un proyecto país, y eso significa estudio y preparación y hay cantidad de profesionales en el PLN. No hay partido político que reúna un grupo de profesionales y pensadores como este. Una primera tarea es convocarlos, demostrar que es un partido que piensa y que se proyecta con una imagen distinta en contenido, no solo estos conflictos internos.

- Tiene más de 30 años de estar participando en política, estuvo en las últimas dos las campañas electorales. ¿Cómo es su figura una renovación para el PLN? Copiado!

- Yo no he tenido ningún puesto del Comité Ejecutivo Nacional, nunca he estado en la secretaría, ni en ninguno de estos cargos. Soy una cara nueva para el partido. He trabajado en las administraciones de Luis Alberto Monge y Óscar Arias. Ayudé en las campañas de Antonio Álvarez y José María Figueres, eso me da credenciales de participación, no me descarta. Soy un refrescamiento de la imagen, pero con los requisitos de conocimiento, tanto de la realidad nacional como internacional, así como de experiencia política.

-Sobre lo avanzado en la reforma de los estatutos y los encuentros regionales, ¿está de acuerdo en que se haya iniciado con estos procesos, pese a que están por elegir nuevas autoridades? Copiado!

- El partido tiene que seguir, tiene la tarea fundamental de capacitación, no se puede pedir que se detenga. Los estatutos los conocerá la Asamblea Nacional y ahí se verá si se aprueban o no, pero son procesos importantes que están en marcha.

- ¿Cuál es su propuesta para la renovación de estatutos del PLN? Copiado!

- Hay un proceso, vamos a revisarlo, no quiero casarme con una y otra posición, no quiero adelantar criterio. Eso despierta muchas pasiones.

- El componente ético es altamente cuestionado en el PLN en este momento, ¿cómo resolver esta debilidad? Copiado!

- Con transparencia. Tampoco quiere decir que, si hay un juicio mediático, el partido tiene que hacer lo que se le está pidiendo. Hay que tener respeto de los tribunales internos; a veces se les piden en redes sociales acciones drásticas con base en un juicio mediático y de redes sociales. Tiene que revisarse con cuidado de manera de no caer en arbitrariedades que terminen en los tribunales y termine cayéndose.