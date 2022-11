Sofía Guillén cancela cita con ministro de Hacienda luego de denunciar ofrecimiento de embajada

La diputada Sofía Guillén Pérez, del Frente Amplio (FA), canceló una reunión con el ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, prevista para este viernes, en la que discutirían aspectos técnicos del proyecto para autorizar al Gobierno a colocar títulos valores de deuda en el mercado extranjero, conocidos como eurobonos.

Guillén tomó la decisión luego de denunciar que el diputado de gobierno, Alexánder Barrantes, le ofreció “cargos y embajadas” para alguna persona cercana a ella, o al Frente Amplio, a cambio del apoyo a los $6.000 millones en eurobonos.

El FA, Liberación Nacional (PLN) y dos legisladores del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) defienden una colocación de hasta $3.000 millones, pero con una serie de indicadores antifraude fiscal en el proyecto de ley.

Sofía Guillén explicó que Nogui Acosta la buscó el martes para tener una reunión sobre aspectos más técnicos del proyecto. Ella le confirmó su disponibilidad, luego de recibir un análisis de Hacienda sobre la viabilidad de los indicadores antifraude.

“La idea es que este viernes pudiésemos hablar las personas que firmamos el dictamen (afirmativo de minoría, que recomienda colocar $3.000 millones) sobre nuestras observaciones y preocupaciones y que él pudiera retroalimentarnos sobre esos indicadores”, dijo la subjefa del FA.

Aparte de ella, firmaron el dictamen de minoría Kattia Rivera, jefa del PLN; la también liberacionista Montserrat Ruiz y la socialcristiana Vanessa Castro, presidenta de la Comisión de Económicos donde se tramita el expediente.

“Era una reunión muy transparente y técnica, para ver si se podía avanzar en esos indicadores. Por supuesto, este miércoles, después de lo que sucede (con el diputado Alexander Barrantes), el deseo de vernos se cae”, dijo.

El miércoles, Alexander Barrantes se reunió con Guillén al inicio de la sesión del plenario. La diputada denunció, poco antes de las 5 p. m., el ofrecimiento de cargos.

Nogui Acosta apela a patriotismo Copiado!

El ministro de Hacienda aseguró que, después de la denuncia de Guillén, apela al patriotismo de los congresistas y dijo que no se pueden tener “posiciones partidistas”.

“Hay que entender que es una discusión eminentemente técnica, que puede verse matizada por temas políticos, pero al final del día estamos tomando decisiones por todos los costarricenses y no de manera individual”, apuntó.

Acosta evitó referirse directamente al ofrecimiento de Barrantes, y apuntó que la reunión se quería hacer con las cuatro firmantes de la propuesta, y no solo con Sofía Guillén, pero Montserrat Ruiz está fuera del país, en Argentina.

“Lo importante es que estén las cuatro firmantes del dictamen, analizando opciones de negociación entre nosotros. Solo habíamos conversado con doña Sofía, pero a raíz de las situaciones de ayer, no era conveniente seguir con ese proceso”, dijo.

El ministro, además, enfatizó que el Gobierno va por todo, es decir, no dejará de insistir en los $6.000 millones, mientras que Sofía Guillén alegó que el Frente Amplio no tiene interés particular en un monto u otro, sino en los indicadores antifraude fiscal.

PLN va por $3.000 millones Copiado!

Por su parte, Kattia Rivera enfatizó que el PLN tiene una posición casi unánime, en la que 18 de los 19 miembros respaldan una colocación de $3.000 millones en eurobonos.

La única persona que no apoya esa posición de la bancada es Carolina Delgado, quien ha fungido como una aliada inamovible del Gobierno en la Comisión de Económicos y cuya ausencia, esta semana, precisamente hizo que el Ejecutivo congelara el avance del plan.

Su ausencia habría significado problemas a la hora de que se votaran las mociones de fondo sobre el proyecto.