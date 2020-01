“No pude asistir a la asamblea, pero me dijeron otros afiliados que se votó mi destitución de la Junta Directiva. Esto no se me ha notificado, pero sí pude ver que no formo parte ya de la cuenta de correo de la Junta Directiva de Sebana. Pedí el informe y el acta, pero no me han respondido a pesar de que Hárold Reyes leyó ya mi correo de solicitud, pues me llegó una confirmación de lectura”, aseveró Carballo.