‘Se abrió la puerta, era doña Gloriana; me indicó que le pedían la renuncia pero ella no quería’

Guiselle Zúñiga Coto, gerenta administrativa del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), confirmó a una comisión legislativa que Gloriana López Fuscaldo no quería renunciar a la presidencia ejecutiva de la institución y que su dimisión estuvo motivada por una visita de la vicepresidenta Mary Munive y una posterior conversación con el mandatario Rodrigo Chaves.

“Se abrió la puerta de la sala, era doña Gloriana, me hizo un gesto de que me acercara, yo fui y ella me indicó que le estaban solicitando la renuncia, pero que ella no quería renunciar, y que le habían dicho que, si no renunciaba, pues la iban a destituir y que ella había solicitado hablar con el señor presidente”, expresó la funcionaria durante una comparecencia ante la Comisión de Derechos Humanos del Congreso.

Los hechos descritos ocurrieron el 19 de junio, cuando la segunda vicepresidenta y ministra de Salud, Mary Munive, llegó a las oficinas del PANI en barrio Luján, mientras López entrevistaba a candidatos para ocupar el puesto de coordinador de su despacho.

Munive rechazó por medio de un comunicado de prensa y durante una audiencia también ante la Comisión de Derechos Humanos, que ella le solicitara la renuncia a López.

“Yo no le pedí la renuncia, habrá que ver qué habló ella con el señor presidente. Yo no sé qué le dijo; después de esa llamada fue que ella renunció”, declaró Munive ante un interrogatorio anterior de la diputada Andrea Álvarez, del Partido Liberación Nacional (PLN).

Visita de la vicepresidenta

Según Zúñiga, ella llegó al PANI a las 5:15 p.m. por solicitud de la entonces presidenta ejecutiva, para que le acompañara en el proceso de evaluación de los aspirantes. Cuando conversaban con el primer candidato, López recibió una llamada a su teléfono celular de parte de Munive, indicándole que se dirigía al sitio.

“Recuerdo escuchar: ‘Sí señora, aquí estamos en la entrevista de los puestos que le comenté y sí, con todo gusto, por aquí estamos’.

“Doña Gloriana nos indica que es la señora vicepresidenta, que le dice que va a reunirse con ella”, señaló.

Mientras la gerenta seguía con el proceso de entrevistas, fue interrumpida por López, quien le comentó que le estaban pidiendo la renuncia y que ella se negaba. Le solicitó que llamara al asesor jurídico y a una persona de tecnologías de información; además, le pidió que despachara a los oferentes.

Entre las 6 y 6:30 p. m., se le solicitó a Zúñiga ingresar a la oficina en la que se encontraban Gloriana López y la vicepresidenta, y es en este espacio cuando la expresidenta ejecutiva le indica que va a renunciar al puesto.

“La señora Munive me indica que por favor acompañe a doña Gloriana, porque tenía que hacer una diligencia y ella luego llegaba por la carta de renuncia de la señora, que me agradecía que, como gerente de administración, me mantuviera ahí para la entrega de la computadora, el teléfono y todo lo demás”, explicó.

Coincidencias en los relatos

En su relato inicial del 20 de julio ante la misma Comisión, López señaló que la vicepresidenta cuestionó su salud mental y la instó a renunciar en dos ocasiones, primero el 15 de junio, durante una visita a su residencia y posteriormente el 19 de junio.

En esa reunión en el PANI, según López, ella le dijo a la vicepresidenta: “Mire, señora, con usted no voy a hablar. A mí me atiende el presidente, cuando tenga la deferencia. Él es mi jefe directo”.

Es en esa llamada con el mandatario en la que, según la exjerarca del PANI, el presidente Rodrigo Chaves le ofreció la embajada en Perú a cambio de la dimisión, propuesta que ella dice haber rechazado.

La exjerarca había dicho que terminó por renunciar luego que el mandatario le dijo: ‘Entonces, voy a tener que contar...’.

Nueva convocatoria

La Comisión también aprobó una moción para llamar a comparecer a Yafit Ohana, esposa del empresario Leonel Baruch, para que se refiera a las seis reuniones en Casa Presidencial el año pasado, dos de ellas con el mandatario Rodrigo Chaves, para hablar de temas como la eficiencia en la recaudación de impuestos y la tasa de VIH en el país.

Las visitas de Ohana a Zapote ocurrieron entre julio y octubre del 2022. La última, en la que participó Chaves, se efectuó cuatro días antes de que el Ministerio de Hacienda trasladara a la Fiscalía una denuncia, con base en un video de TikTok, sobre un supuesto “megacaso” de evasión de una sociedad vinculada a Baruch, lo que el empresario califica de persecución política por ser accionista del diario digital CRHoy.

Los hechos interesan a la comisión legislativa, porque López reveló que recibió llamadas del asesor del presidente, Gabriel Aguilar, para pedirle que procediera “con cuidado” ante una solicitud de custodia relacionada con los hijos de Baruch y Ohana, quienes se encuentra en proceso de divorcio desde 2018.

Por estos hechos, Baruch denunció penalmente al presidente de la República, achacándole dos presuntos delitos de tráfico de influencias.

En la gestión también figuran como denunciados su esposa y el abogado de ella, Ricardo González Mora, así como Aguilar; Adilia Caravaca Zúñiga, presidenta del Instituto Nacional de la Mujer (Inamu) y Jorge Rodríguez Vives, ministro de Comunicación.

