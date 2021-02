“A la luz de la normativa y criterios jurisprudenciales expuestos, el criterio del departamento de Financiamiento de Partidos Políticos (del TSE) como órgano técnico fue que, en la especie, no resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley Orgánica del Colegio de Periodistas, pues los partidos políticos no son concebidos como instituciones públicas ni entes públicos no estatales; estando estos, en consecuencia, en libertad de contratar servicios profesionales de periodismo a un proveedor que no se encuentre incorporado a dicho colegio profesional”, expresa la Sala III.