Rolando Araya reconoce acercamientos con equipo de Rodrigo Chaves

Rolando Araya Monge reconoció que ha tenido acercamientos con el círculo más cercano al presidente electo, Rodrigo Chaves, en los que se ha discutido sobre el proceso de conformación del gabinete que entrará en funciones el próximo 8 de mayo.

Araya Monge, de 74 años, afirmó a La Nación que las conversaciones las ha tenido con Calixto Chaves Zamora, quien es el director de la campaña de Rodrigo Chaves y del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), con quien, aseguró, mantiene una relación de amistad desde hace muchos años.

En esos intercambios telefónicos, Calixto Chaves le ha expresado que el futuro mandatario necesitará de mucha ayuda, y, si bien, no le planteó directamente que se integre al equipo de Chaves como ministro, las conversaciones continúan y ningún escenario está descartado, de acuerdo con el exprecandidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN) y excandidato del Partido Costa Rica Justa.

Araya detalló que las conversaciones han sido informales y que él está dispuesto a participar en el proceso de formación de gobierno del presidente electo, si así se lo solicitan: “Sí, en lo que pueda yo ser útil en las cosas que yo conozco y de las que yo sé, sin duda alguna que estaría a la orden para servir en lo que pueda ser provechoso”.

El también exdiputado, no obstante, dijo que de momento no se referirá a las áreas en las que él considera que podría apoyar, pues le parece que sería un atrevimiento de su parte, mientras no tenga una “intención clara”.

Agregó que ha tenido dos conversaciones telefónicas con Calixto Chaves después de la noche del domingo, cuando se confirmó que Rodrigo Chaves Robles será el próximo presidente de la República. Al consultarle si en esas pláticas, el colaborador del mandatario electo le ha expresado interés en que él se involucre en el proceso de conformación de gobierno, Araya respondió que eso se ha mencionado “en términos sumamente generales”.

“Que van a necesitar mucha ayuda, y como todo mundo sabe, pues ahora de lo que se trata es de unir el país, de usar toda la energía mental y espiritual que esté a nuestra disposición para sacar a nuestro país de la crisis, y pues en esos términos generales hemos hablado, nada específico”, aseveró.

Araya sí aclaró que él no se postulará para ningún cargo del Poder Ejecutivo, en el proceso de reclutamiento que el presidente electo le encomendó a la exdiputada y excandidata del Partido Unidos Podemos, Natalia Díaz.

“Yo nada más estoy a la orden, la bola no está en mi cancha. Tendría que esperar a que ellos tomen la iniciativa (...). Yo no me pongo en la lista, no. Si me necesitan, aquí estoy”, enfatizó Araya Monge.

Rolando Araya Monge, de 74 años y oriundo de Palmares, es ingeniero químico de profesión. Ha sido diputado, ejecutivo municipal de San José, ministro de Obras Públicas y Transportes y docente universitario. (Yeryis Salas)

El consejo a Rodrigo Chaves

El político e ingeniero químico relató que durante las semanas previas a la segunda ronda, mantuvo “bastante relación” con su amigo Calixto Chaves, con quien dijo haber conversado ampliamente sobre diversos temas.

“Bueno, sobre los problemas del país, la situación política, las circunstancias en que se estaba moviendo la campaña, los ataques a su candidato, cosas de esas”, mencionó Araya.

Añadió que hace aproximadamente dos o tres semanas se reunió con Rodrigo Chaves, en un encuentro informal en el que conversaron sobre la elección que se avecinaba. Durante la plática, dijo Araya, le dio al ahora presidente electo una única recomendación.

“Lo único que me atreví a decirle fue que de ganar, el lenguaje del presidente electo debe ser el del presidente, como lo ha estado haciendo, en la búsqueda de unir, olvidar confrontaciones y ofensas y mirar solamente la manera de resolver los problemas del país, sobre ese tema hablamos”, recordó Araya.