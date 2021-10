Rolando Araya pide a Carlos Alvarado no vetar rebaja del marchamo

Rolado Araya, candidato presidencial del partido Costa Rica Justa, solicitó al presidente de la República, Carlos Alvarado, no vetar la ley que rebajaría el marchamo del 2022, la cual fue aprobada la semana anterior por la Asamblea Legislativa.

Para Araya, un porcentaje importante de la población necesita de esta ley, la cual catalogó de “ayuda económica” luego de la pandemia.

“El presidente no debe vetar el proyecto de ley que rebajó el marchamo para los autos de menor valor. Esta decisión que tomaron los diputados es de justicia, a la gente no le alcanza la plata. El costarricense está pasando un mal rato y, para arreglar el problema fiscal, hay otras soluciones que no implican poner más impuestos ni implican estas mezquindades que estamos viendo en este momento”, expresó Araya.

Las declaraciones del candidato se produjeron luego de que, este lunes, el presidente Carlos Alvarado dijo que no descarta vetar la rebaja del próximo marchamo, y está a la espera de conocer las recomendaciones de los jerarcas de las entidades involucradas para tomar una decisión.

[ Eventual veto a rebaja del marchamo depende de recomendación de ministros ]

Según las estimaciones del Ministerio de Hacienda, el rebajo del marchamo produciría un faltante de aproximadamente ¢30.000 millones para el 2022.

Para solucionar ese hueco en las finanzas públicas, Araya dice que se requiere de “creatividad”, y dice tener varias propuestas, como tomar los superávits de las instituciones o bajar los intereses de la deuda pública.

“El país tiene recursos que el país no está tomando en cuenta, los superávits de las instituciones estatales llegan a una suma de ¢6 billones (millones de millones)”, mencionó.

Este medio le consultó a Araya de dónde sale el dato de que los superávits suman ¢6 billones. Aun se está a la espera de la respuesta.

El año pasado, el Congreso aprobó una ley para recoger superávits de instituciones públicas, a fin de atenuar la deuda pública. Al final, el plan Pagar, como se le denominó a la iniciativa, recaudó ¢49.000 millones que ayudaron a compensar la rebaja en el marchamo del 2021.

[ Aprobado plan Pagar: solo ¢49.000 millones irán a pagar deuda de los ¢227.000 millones originales ]

“El déficit se puede conjugar si hay un acuerdo dentro del Estado costarricense, si la mayor deuda del Estado es con el Estado mismo. Se pueden hacer posposiciones, bajar tasas de interés, renegociar deuda, eso es muchísimo más que los ¢30.000 millones que representa la pequeña reducción. A mí parece que esto también forma parte del arte de gobernar, a la gente no le alcanza la plata, una ayudadita de estas es buena”, continuó el candidato.

Dentro de los principales acreedores del Estado, están la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y los bancos públicos, que tienen bonos con tasas pactadas. En el caso de la CCSS, los intereses acordados se utilizan para pagar las futuras pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

El pasado jueves 21 de octubre, los diputados aprobaron la reducción del impuesto a la propiedad de los vehículos que se paga en el marchamo, la rebaja se aplicaría para autos con valor fiscal inferior a ¢15 millones.

Además, los carros de carga liviana recibirán una rebaja adicional del 20% en comparación con los particulares.

Según Rolando Araya, es necesario que el Ejecutivo impulse acciones que favorezcan a los más necesitados, como el caso del marchamo.

Esta rebaja despertó preocupación en la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), la cual no ve con buenos ojos la reducción de los ingresos públicos en medio de un proceso de saneamiento de las finanzas públicas que no ha prosperado en el Congreso.

Araya dijo apoyar un acuerdo con el FMI, pero no avala reformas de impuestos.

“Hay maneras de cobrar bien los que tenemos, el IVA; los que se aprobaron van a producir más de los que se está creyendo, y tenemos además de esto, que la mayor parte de la deuda pública es con el mismo Estado, y eso es cuestión de creatividad para buscar la solución a este problema”, manifestó.

El proyecto del marchamo establece una reducción del impuesto a la propiedad de los autos que oscila entre el 9% y el 45% según el valor de cada vehículo; también, abre la condonación de los marchamos atrasados.

[ Eventual veto a rebaja del marchamo depende de recomendación de ministros ]

[ Así bajaría el impuesto del marchamo 2022 según valor del auto ]