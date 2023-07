Rodrigo Chaves advierte que tiene documentos y audios de expresidenta del PANI

El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, advirtió este martes de que podría revelar documentos y audios de Gloriana López Fuscaldo, expresidenta del PANI y exministra de la Niñez, quien denunció intervenciones de Casa Presidencial en el caso de la custodia de los hijos del empresario Leonel Baruch Goldberg, accionista del medio de comunicación CRHoy.

“Dios no quiera que tenga, por respeto a la opinión pública, que empezar a revelar una serie de documentos, una serie de textos y otros audios; no lo quiero hacer”, señaló el mandatario ante consultas de los medios, después de la sesión de Consejo de Gobierno efectuada en Nicoya, Guanacaste.

Esta es la primera vez que Chaves se refiere a lo indicado por Gloriana López el pasado 20 de julio, cuando declaró bajo juramento, ante diputados de la Comisión de Derechos Humanos, que un asesor del mandatario la llamó para hacerle la solicitud respecto a la familia del también accionista del Banco BCT.

Chaves también dijo tener confirmación del embajador de Panamá, de que la expresidenta del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) no ha solicitado refugio para ella y su hijo ante esa representación diplomática, luego de que la exjerarca anunció que lo haría.

Según dijo, el embajador le confirmó a las 10:30 p. m. del lunes que “esa señora no ha llegado ni a la Cancillería, ni a la embajada, ni al consulado”.

“Entonces, doña Gloriana, tenga paz, usted no necesita refugio”, manifestó el presidente.

El sábado, en la red social Twitter, la exministra de la Niñez publicó que el viernes habría recibido una “llamada hostigadora por parte de Casa Presidencial”, tras sus declaraciones ante los diputados, el pasado jueves.

“Adicionalmente, estoy solicitando protección del Gobierno de Panamá, ya que tengo nacionalidad panameña. Panamá se distingue por proteger a sus ciudadanos allende a sus fronteras. Tanto mi hijo menor de edad como yo somos orgullosamente panameños”, narró la abogada en su publicación.

Los hechos denunciados por López Fuscaldo Copiado!

En su comparecencia ante los diputados, Gloriana López dijo que, el miércoles 22 de marzo, la llamó Gabriel Aguilar Vargas, actual jefe de despacho de Chaves, para lo que hoy considera un hecho inusual e inapropiado porque involucraba a una persona con la que el gobierno tiene un enfrentamiento.

Según dijo, Aguilar le pidió proceder con cuidado en el caso de la custodia de los hijos de Baruch.

López Fuscaldo consideró que esa fue una presión fue indirecta. Según su relato, el asesor presidencial le habló de “una señora que tiene un caso con unos chiquitos en el PANI; se llama fulana de tal, noté que era un nombre judío, en el PANI de Santa Ana”.

“‘Dice el jefe que, con mucho cuidado, el PANI proceda bien, que se trate bien, porque se trata de hijos o hijo de Leonel Baruch’”, agregó López.

“¿Qué significa bien? eso yo no lo sé; eso para cada quién es diferente”, señaló.

En declaraciones a la prensa, López Fuscaldo agregó: “Me estaban pidiendo que revisara el expediente y que le diera información a la señora, que me pusiera en contacto con ella, cosa que yo no hice”.

Explicó que en el PANI se tramitan 87.000 casos relacionados con menores y ella, como jerarca, debía resolver las apelaciones, por lo que no era prudente que se involucrara con un caso en una etapa previa.

El mismo jueves, La Nación reveló que Chaves se reunió en al menos dos ocasiones con la esposa de Baruch el año pasado y dos veces con el asesor presidencial que llamó a López Fuscaldo.

“Fue así. Me llamaron y me dijeron: ‘Por favor, ¿usted podría atender a la señora o comunicarse con ella?’. Me dio el teléfono y el nombre”, insistió la exministra sobre la llamada del asesor presidencial.

Añadió que ella pidió a un subalterno que revisara en el sistema informático el expediente, pero no tiene idea de qué pasó con el caso.

Posteriormente, en una gira a Limón o Guanacaste, el mismo asesor presidencial le preguntó qué había pasado con el caso y ella le respondió que un subalterno ya había hablado con la esposa de Baruch.

López Fuscaldo, de 50 años, dejó el cargo 19 de junio.

Leonel Baruch, de 68 años, tiene tres hijos: uno mayor de edad, de su primer matrimonio, y dos niños con su segunda esposa, con quien se casó en 2011.

Aparte de ser accionista de CRHoy, medio que mantiene una línea de denuncia a acciones del gobierno de Chaves, él es el empresario al que el Ministerio de Hacienda, mediante la Dirección de Tributación, ligó el 19 de enero con un supuesto “megacaso de evasión fiscal” con base en un video de TokTok.

