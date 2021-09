Rodrigo Arias: Sería una tragedia que no aprobemos la ley de empleo público

Rodrigo Arias le aceptó la postulación a diputado al candidato del PLN, José María Figueres. Cortesía: PLN

Rodrigo Arias, exministro de la Presidencia y ahora candidato a diputado por el PLN, no tiene reparo en reconocer que los aires electorales influyen negativamente en la aprobación de la agenda de ajuste fiscal negociada con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Sin embargo, afirmó que aceptó postularse para el Congreso, de la mano con el candidato presidencial de Liberación Nacional (PLN), José María Figueres, por la urgencia de sacar adelante la agenda con el FMI y el crecimiento económico del país, para que este no pierda su estabilidad.

Decía que apoyó a Carlos Ricardo Benavides en la convención del PLN porque le había dado su palabra y que por eso se alejaba de José María Figueres, pero hace cuatro años, usted y su hermano (Óscar Arias) también decidieron apoyar al otro candidato (Antonio Álvarez), ¿qué cambia ahora para unirse a la campaña de José María?

-Me parece que lo más importante es que la política es muy cambiante, la política es dinámica y las circunstancias cambian.

“Es cierto. En la campaña del 2017, apoyé a Antonio Álvarez y, posteriormente, reinicié una relación muy cordial con José María (Figueres). Y digo ‘la reinicié', porque es una relación que viene de hace muchos años.

“Yo le expliqué (a José María) que yo sentía un compromiso con Carlos Ricardo Benavides. Yo ahí me había comprometido con él, que si él participaba yo lo iba a apoyar, que iba a votar por él. Le dije a José María ‘yo le di mi palabra a Carlos Ricardo y esa es mi palabra’.

“Lo que ha cambiado es que el país está en cuidados intensivos. Si nosotros hoy en día no hacemos las cosas que hay que hacer, toda esta estabilidad que hemos logrado se puede ir al traste; esto apenas está empezando a armarse. Sería una tragedia que volvamos a tener déficit altos, que volvamos a incumplir la regla fiscal, que no aprobemos la Ley de Empleo Público.

“Esos serían mensajes muy negativos para la comunidad financiera internacional. Yo no quisiera que pase eso, pero me parece que, aparte de esa estabilidad fiscal, el país necesita un gran impulso en la producción; necesita realmente una serie de medidas para generación de empleo y para eso hay que crecer, porque lo único que genera empleo es el crecimiento de la economía, que son las empresas privadas”.

-En las dos últimas campañas, usted y su hermano (Óscar Arias) han destacado el relevo generacional y la potabilidad de José María Figueres fuera de Liberación. ¿Hoy le parece que esas dos condiciones se están dando? ¿Cree que José María Figueres es un buen candidato fuera del PLN? ¿Se está dando el relevo generacional?

-Bueno, José María es mucho más joven que yo, es una persona de 61 años; es joven dentro de la expectativa de vida de hoy. Yo sí soy mayor, pero precisamente voy a la Asamblea para aportar un poco de experiencia, de la experiencia que tengo entre dos gobiernos.

“Cada campaña es diferente y es cierto, yo lo reconozco, no puedo desconocer que José María (Figueres) tiene opiniones negativas fuertes dentro de sectores no liberacionistas y que hay mucha gente que dice que no votaría por José María Figueres, pero bueno, para eso son las campañas políticas.

“Si usted me pregunta a mí ¿José María no tiene posibilidad de ganar la elección? Yo le digo ‘no creo’. Si usted me dice ¿José María no tiene ningún problema en ganar la próxima elección? Le digo ‘eso no es cierto’, pero si usted me pregunta ¿José María tiene posibilidades de ganar la próxima elección?, sí las tiene, porque al final la gente que hoy en día pueda tener una opinión negativa fuera del partido, esas personas tienen que valorar su bolsillo, tienen que valorar sus condiciones, quién puede mejorar su condición de trabajo, de empleo, etcétera.

“Yo creo que la gente va a valorar otras cosas y, dentro de eso, van a ir las propuestas de la campaña de José María”.

-¿Seguirá una senda reformista en la Asamblea Legislativa? ¿En eso coincide con José María?

-Si tuviera grandes divergencias con José María no le estaría aceptando la invitación.

-Con respecto a la agenda con el FMI, ¿usted cree que la fracción ha sido responsable en el avance de los proyectos?

-Sí, yo creo que la fracción de Liberación Nacional ha sido una fracción muy responsable. Y yo siempre les he dicho que los pueden acusar de colaboracionismo con el partido oficial, pero ustedes tranquilos, están colaborando con el país haciendo las cosas que el país necesita, apoyando la reforma fiscal del 2018 para establecer la regla fiscal, para establecer eliminación de pluses salariales, y en eso fueron responsables.

“No se pierden elecciones por ser responsable, sino por actuar irresponsablemente. Entonces creo que esa ha sido la tónica que ha tenido la fracción ahora.

“Usted me está diciendo que ahora ha cambiado un poco. Bueno, estamos en plena actividad política también y eso tiene que reconocerse, o sea, no puede uno decir ‘estamos en el punto más tranquilo’, porque ya la campaña política comenzó y me parece que al Gobierno en los últimos meses le ha hecho falta mayor acompañamiento con la fracción legislativa”.

-¿Atribuye la actitud de Liberación a esta campaña política?

-Imagino que sí, todo cuenta, pero yo creo que ahora le corresponde al Gobierno, más que hacer una acusación, como la que hizo el Presidente, me parece con todo respeto, fue una equivocación del Presidente.

“Usted no puede dinamitar una relación con el partido que más votos tiene en la Asamblea Legislativa y que le ha dado votos para hacer la agenda. Ahora lo que hay que hacer es reconstruir esa relación, hay que reconstruirla, porque aun en campaña política no podemos dejar esa agenda tirada, porque no puedo decirle al Fondo ‘vea, vamos a hacer un paréntesis, nos vemos en mayo del otro año’. No, no se puede hacer eso, hay que seguir trabajando y yo en lo que pueda colaborar con esta designación voy a ayudar a reconstruir esa relación”.

-¿Urge que salga esa agenda en este periodo?

-Urge que se haga.

