Rodrigo Arias recomienda analizar impacto en sistema financiero de vender el BCR

Rodrigo Arias considera que la propuesta de Rodrigo Chaves para vender el BCR se debe analizar bastante, en cuanto a sus beneficios e impactos. Foto: Albert Marín para la Nación. (Albert Marín)

El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, considera que es necesario analizar el impacto, en el Sistema Financiero Nacional, de la venta del conglomerado del Banco de Costa Rica (BCR) que propone el Gobierno de la República.

En declaraciones a la prensa este jueves, luego de la inauguración de un foro sobre política criminal y seguridad ciudadana, el jerarca parlamentario declaró que aún no conoce a profundidad la iniciativa llevada a Cuesta de Moras por Rodrigo Chaves.

El partido del que forma parte Arias, Liberación Nacional (PLN), todavía no plantea una posición concreta en torno a la propuesta de venta de ese banco, una de las dos entidades financieras del Estado.

Arias respondió que, como la iniciativa legal fue presentada recién este miércoles, aún no la ha estudiado y, por consiguiente, no la conoce en profundidad.

Añadió que el expediente se conocerá oportunamente en el seno de una comisión dictaminadora de la Asamblea Legislativa, aunque no puntualizó en cuál de ellas se estudiará la propuesta.

De hecho, como jerarca del Directorio legislativo, le corresponde a él determinar en cuál órgano del Congreso se estudiará la propuesta en profundidad.

“Son temas que hay que ver no solo desde el punto de vista fiscal, no solo cuánto aportan o no a reducir o mejorar el manejo de la deuda pública. Hay que verlos desde una perspectiva económica, desde una óptica sobre cómo afectan al Sistema Financiero Nacional”, explicó.

Arias también incluyó dentro de su análisis la propuesta de Rodrigo Chaves para eximir de la regla fiscal a varias instituciones u órganos del Estado, entre ellas el Consejo Nacional de Producción (CNP), la Fábrica Nacional de Licores (Fanal), el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y el Instituto de Fomento Cooperativo (Infocoop), así como a 52 entes públicos no estatales.

Más allá de lo fiscal

Particularmente sobre la venta del BCR, Rodrigo Arias dijo que se debe estudiar cuál es el impacto que tiene en el funcionamiento de un sistema financiero que ha estado operando con dos bancos del Estado y muchos bancos privados.

“Una vez analizado este efecto, hay que ver en qué impacta y en qué beneficia a la reducción de la deuda, que es otro objetivo importante, no solo fijarse en la parte fiscal”, dijo el presidente del Congreso.

Tal como se presentó la iniciativa a la Asamblea, encomienda la ejecución de la subasta del BCR al presidente y los ministros de Gobierno, y exime al comité de venta que integran ministros de efectuar un concurso público para contratar una asesoría especializada para la venta. Esa contratación se haría a través de una mera entrevista para seleccionar a la persona o empresa que asesore el proceso.

Además, la socialcristiana Vanessa Castro exigió transparencia y una debida fundamentación del proceso de venta de la entidad bancaria.

Ella apuntó que el plan debe sustentarse en criterios técnicos, desde el punto de vista financiero y social, para determinar el beneficio de la subasta. Con la venta, el Gobierno espera tener un rendimiento de $1.700 millones, o sea, ¢1,1 billones, para reducir la deuda pública.