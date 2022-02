Rodrigo Arias, diputado electo, anuncia sus prioridades para futura Asamblea

El diputado electo por el Partido Liberación Nacional (PLN), Rodrigo Arias, llegará por segunda ocasión al Congreso, aunque esta vez lo hará para quedarse todo el cuatrienio, según dijo. La primera vez que fue diputado, en 1986, dejó la curul para acompañar a su hermano Óscar Arias como ministro de la Presidencia, en busca de acuerdos con los congresistas y los sectores.

En esta ocasión, el candidato presidencial del PLN, José María Figueres lo colocó en el primer lugar de la papeleta por San José con la intención de que alcance el mismo objetivo en Cuesta de Moras.

Arias Sánchez ya tiene claras las prioridades para su llegada a la Asamblea Legislativa: un fideicomiso de vivienda ayudar a familias de clase media baja, una reforma a las alianzas público-privadas para desarrollar obra pública y una comisión de reforma del Estado que aspira a presidir.

Este es un extracto de la conversación con Rodrigo Arias:

-Es la segunda vez que llega al Congreso, aunque en la primera se retiró a los días. ¿Cómo será en esta ocasión?

-Debo decirle que el ánimo que llevo, para ir a la Asamblea, es ánimo de mucha humildad, porque yo estoy claro en que ningún partido político que gane el 3 de abril va a poder gobernar si no logra acuerdos y consensos con las otras fuerzas políticas en la Asamblea Legislativa.

“En ese contexto, yo lo que quisiera es tratar de construir los acuerdos que siento que el país necesita para caminar y para sacar adelante los problemas que tenemos y el estancamiento que tenemos en muchas cosas.

“Yo no veo cómo no nos podamos poner de acuerdo en proyectos que generen empleo, en proyectos que puedan reactivar la economía, en consolidar una sanidad fiscal.

“Yo soy optimista de que las crisis en que estamos hacen que el momento sea muy especial y que las fuerzas políticas tienen que tener la capacidad de comprender eso para poder llegar con ese ánimo constructivo”.

-A veces el apellido de los Arias ha generado anticuerpos y no solo dentro del partido, sino también hacia afuera. Entonces, ¿cómo va a manejar usted eso a la hora de relacionarse con las otras bancadas y de negociar temas específicos?

-Déjeme decirle que yo no veo mayor problema en eso. Yo voy por el nombre mío como Rodrigo Arias, a quien José María Figueres ha designado para encabezar la papeleta. Me parece que él pensó en nombrarme basado en que cree que tengo experiencia de haber estado dos períodos en el Ministerio de la Presidencia enfocado en resolver problemas y de relación con el Congreso.

“Así es que yo trataré de comenzar por el principio: comenzar a conversar respetuosamente con las diferentes fuerzas políticas y tratar de que podamos ponernos de acuerdo en que esas crisis que tenemos hoy; tenemos que enfrentarlas todos juntos. Entonces ese es el ánimo. Yo no veo que el hecho de ser Arias o no vaya a incidir de una forma u otra.

-¿Esperaba una una asamblea mucho más fragmentada? ¿Cómo ve los posibles acuerdos con las fracciones que hoy están representadas?

-Ha sido una sorpresa. Yo esperaba una mayor fragmentación. Bueno, y el resultado también fue la sorpresa y el triunfo de Liberación Nacional en el porcentaje y en la cantidad de diputados.

“También, en mi caso, superó la expectativa que yo tenía o que teníamos algunos de cuántos diputados podíamos obtener. Así es que, para contestarle su pregunta, siento que hay un ambiente propicio, mucho mejor del que yo había pensado para poder desarrollar esta acción política de conversar y de construir estos acuerdos, ahora hay que hacerlos.

“Esa conversación habrá que hacerla con fuerzas políticas determinadas, con la mayoría, con un número considerable de diputados, lo cual me parece que en la Asamblea Legislativa y en política no es nada sencillo, pero hace las cosas desde el punto de vista de generación de acuerdos mucho más viables”.

-Como diputado electo, ¿ya va teniendo equipos que trabajan en proyectos específicos, en propuestas específicas, leyes que usted diga son urgentes o necesarias para el primer día?

-Sí, efectivamente, el inicio del próximo cuatrienio se debe comenzar atacando. El problema del empleo es el mayor problema que tenemos. Tenemos una crisis que se origina con más de medio millón de personas que no tienen trabajo. Hubo una pobreza, o sea que se nos ha ido de las manos, que ha crecido muchísimo. Hubo una informalidad muy seria y, entonces, el presentar o comenzar a discutir proyectos que generen empleo es lo más importante.

“Me parece que una de las primeras que yo creo que podría ser parte de ese vaso, en donde no siento que vaya a existir oposición, podría ser el proyecto para crear un fideicomiso de vivienda; un fideicomiso de vivienda para costarricenses de clase media baja que se pueda financiar con los mismos fondos de pensiones con fondos de inversión cuyas hipotecas, cuyos títulos hipotecarios, a su vez, puedan ser un un atractivo para dinamizar todo el mercado financiero…

“El otro proyecto, que me parece que yo me esforzaría muchísimo, es un proyecto para actualizar alianzas público-privadas, para la construcción de obra pública…

“Yo quisiera presentar una moción para que se instale la Comisión de Reforma del Estado, de manera que se pueda crear una comisión para comenzar a analizar todas las diferentes propuestas que se han hecho de reforma el Estado costarricense. A ello trataría de ver si logro ser presidente de la Comisión”.

-En el caso de la reforma al Estado, decía don José María Figueres que por lo menos la línea de él es mantener las instituciones que tenemos y la planilla del Estado que tenemos en este momento. ¿Usted es de esa misma línea?

-Sí, yo entiendo la preocupación de José María Figueres; si tenemos una sociedad con la cantidad de desempleo que tenemos hoy, pues uno no puede llegar al gobierno a decir vamos a aumentar el desempleo, porque vamos a ir a despedir a una serie de empleados públicos.

“También, parece que las cosas hay que hacerlas racionalmente. Tenemos un estado atomizado. Verán, tenemos un Poder Ejecutivo atomizado.

“Entonces, yo creo que el primer ejercicio es ver qué entidades vuelven a su unidad madre y que se analice si realmente se necesita la estructura que tenían para seguir haciendo los bienes que hoy día se necesitan. Y ahí por supuesto que el tema del elemento humano será un tema que hay que analizar.

-¿Qué llevará a la mesa sobre el acuerdo con el FMI?

-Todos sabemos que nosotros vamos a hacer ese ajuste fiscal en el país, que necesitamos buscar la seguridad fiscal, ya sea con el Fondo o sin el Fondo. Yo lo he dicho muchas veces antes y lo han dicho economistas muy prestigiosos y bueno, el Fondo nos ofrece un mecanismo en que podamos hacerlo con ellos. Además, hay ventajas inmensas de hacerlo con el Fondo, que es el reconocimiento que se le da al país a nivel internacional, con los organismos financieros internacionales, de que estamos por un buen camino.

“A mí me parece que en esos parámetros hay total coincidencia y estamos de acuerdo.

“Por el momento tenemos una cosa muy importante, me parece que es un gran logro para el país, que ha sido el proyecto de Ley de empleo público, que por segunda vez pasa una consulta de constitucionalidad y va a regresar la Asamblea Legislativa con el pronunciamiento de la Sala de que no hay vicios, ni de fondo, ni de forma. Así que me parece que el poder aprobar la Ley de Empleo Público va a ser la mejor noticia para el país y también para el Fondo Monetario”.

-¿Con quién se siente cómodo don Rodrigo negociando con las fracciones legislativos estos proyectos?

-Me tengo que sentir cómodo con todos, lo voy a tratar de hacer con todos. Yo tengo buena relación con muchos diputados que van a ir ahí en diferentes fracciones, diputados de Nueva República, diputados de la Unidad. Conozco bien a otros excandidatos a la Presidencia como don Eliécer Feinzaig, así que yo creo que no me será difícil comenzar a conversar con la mayoría de ellos.