Rodrigo Arias aboga por dos cambios en reglas de vía rápida

El presidente del Congreso, el liberacionista Rodrigo Arias, considera necesario modificar las reglas de la vía rápida para tramitar proyectos de ley.

En primer lugar, apoya la idea de modificar el reglamento legislativo para limitar la cantidad de mociones que los diputados puedan presentar a estos proyectos de ley cuando se discutan en el plenario.

En segundo lugar, aboga por delimitar el tipo de iniciativas a las cuales se les puede aplicar el trámite expedito, aunque no profundizó cuáles materias considera conveniente excluir.

Arias dijo que tiene que procederse con una reforma porque el esquema actual no permite una vía rápida en la práctica, pues la posibilidad de presentar una cantidad de mociones ilimitada torna “inviable” el procedimiento.

Según insistió Arias, es necesario que el Congreso también tenga una discusión por el fondo sobre qué requisitos para definir cuáles proyectos podrían someterse a la vía rápida.

“Tenemos que tener un procedimiento de vía rápida que garantice que cuando se aplique, sea para cumplir ese objetivo, que sea para aprobar proyectos en un corto plazo”, añadió.

Actualmente, el reglamento de la Asamblea Legislativa excluye de este trámite a los proyectos de reforma constitucional, así como los tratados y convenios internacionales referentes a la integridad territorial o a la organización política del país.

Consultado sobre si estaría dispuesto a liderar dicha modificación, Arias expresó que sí, en el marco del Directorio Legislativo.

La vicepresidenta legislativa Gloria Navas, del Partido Nueva República (NR), ya presentó una propuesta de reforma del reglamento, para limitar la cantidad de mociones de fondo que puede presentar un diputado sobre un proyecto de ley, cuando se le aplique la vía rápida.

Lecciones aprendidas

El interés de hacer cambios a este procedimiento, surge como “una lección aprendida”, según Arias, de lo que experimentó la Asamblea desde el mes de mayo, con la discusión mediante vía rápida de la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado y el plan de jornadas laborales 4-3.

En cuanto al plan de jornadas, los diputados concluyeron el miércoles 26 de julio el trámite de las más de 1.700 mociones presentadas, dos meses y tres días después de iniciar con la discusión de las propuestas de modificación.

En total, se conocieron 855 mociones de fondo y un número idéntico de mociones de revisión, es decir, propuestas para revisar los actos de votación de las primeras.

De mayo a julio, los legisladores dedicaron gran parte de las sesiones en la mañana y tarde para ver solamente dichos propuestas de ley, en vista de la gran cantidad de mociones que se presentaron a ambos expedientes.

Para el proyecto contra el crimen organizado, en el plenario se tramitaron 529 mociones, de las cuales 519 fueron de la diputada del PLN Carolina Delgado. Su aprobación en primer debate se produjo el jueves 25 de mayo luego de 20 sesiones de discusión de mociones de fondo.

Criterios desiguales

El jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Alejandro Pacheco, dijo a La Nación estar de acuerdo en avanzar con modificaciones a la cantidad de mociones de fondo y de revisión que se pueden presentar a los proyectos de ley, pero no en cuanto a la limitación de los temas que pueden ser tramitados con la vía rápida.

“Yo creo que los temas para ser conocidos en vía rápida no tienen que ser limitados. Me parece que lo que hay que hacer es poner un tiempo de votación para que, al llegar al plazo se llegue a votar el expediente, aunque no se tenga que votar las mociones”, expresó.

También se manifestó a favor de reformar el reglamento y la vía rápida Pilar Cisneros, jefa del oficialista Progreso Social Democrático (PPSD), quien destacó la necesidad de limitar la presentación de mociones, pero no se refirió sobre la posibilidad de también restringir las temáticas de los expedientes.

Por otro lado, el líder de la bancada de Liberación Nacional (PLN), Óscar Izquierdo, se limitó a decir: “Por ahora no veo necesario hacer cambios”.

