"Solo existe un documento, el firmado. No es correcto decir que se excluyó algo. Cada quien podían plantear temas, pero era claro que solo se incluirían aquellos en que se coincidiera (...). Como no fue posible ponernos de acuerdo respecto a la redacción, entonces el punto no se incluyó por no existir coincidencias, en consonancia con la filosofía expresada en la primera frase del segundo párrafo del propio documento que se firmó", declaró.