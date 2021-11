Regidor fabricista ayudó a MECO a ganar contrato a cambio de dinero para pagar deuda de ¢15 millones, dice OIJ

Gustavo Alonso Mayorga Mayorga, regidor de Nueva República, investigado por el OIJ en el caso Diamante. Foto tomada de Facebook

Gustavo Alonso Mayorga Mayorga, regidor en Golfito del Partido Nueva República (PNR), le ayudó a la constructora MECO a ganar un contrato de ¢1.200 millones en su municipalidad a cambio de dinero para pagar una deuda personal de ¢15 millones, señala el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en el expediente del caso Diamante.

La negociación la hizo con Abel González Carballo, gerente de Operaciones de MECO, según se desprende de intervenciones telefónicas hechas por el OIJ en mayo del 2020. Mayorga fue detenido este lunes 15 de noviembre, como sospechoso de presunta corrupción en obras viales, y fue puesto en libertad el miércoles.

De acuerdo con la investigación judicial, el 5 de mayo del 2020, el gerente de MECO motivó al regidor y presidente municipal para que la Municipalidad de Golfito rehusara darle el contrato vial a una empresa competidora, con base en argumentos que él le daría. De inmediato, le consultó si necesitaba ayuda con sus deudas porque sabía que había quedado “hundido con la campaña”.

El fabricista, quien ganó el puesto en las elecciones municipales de febrero del 2020, le respondió que sí se tenían que poner de acuerdo porque estaba “bien jodidillo” y le agregó: “Los votos del Concejo (Municipal) yo los manejo”.

Dos días después, el 7 de mayo, Abel González le informó al funcionario municipal de que le había enviado unos primeros ¢500.000 en un “sobre” con un muchacho y le dijo que, si lo pactado prosperaba, lo salvaría “bien salvado”.

El contrato que estaba de por medio era la rehabilitación vial de los distritos de Golfito, Puerto Jiménez, Guaycara y Pavón. Originalmente, esta licitación fue adjudicada a la empresa Mapache. Sin embargo, el 20 de mayo del 2020, los miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Municipalidad de Golfito, entre ellos el regidor Gustavo Alonso Mayorga, acordaron por unanimidad recomendar adjudicar la obra a MECO.

Este es un extracto de la conversación del 5 de mayo:

Abel González: Para que vos veas, vos carbonees a la gente, que a la otra gente la saquen y que nos nombren; o sea, que digan que esa gente no puede ser adjudicatario porque tiene tales y tales problemas y que se le adjudica a MECO.

Gustavo Mayorga: Correcto

Abel González: Ya con solo que ustedes digan eso, si el mae apela, yo me como la bronca, porque yo tengo justificaciones de sobra para hacerlo y eso lo arreglamos usted y yo. Usted me dice cómo lo arreglamos para salvarlo; yo sé que usted quedó hundido con la campaña, yo lo salvo.

Gustavo Mayorga: Sí, sí, estoy horrible

Abel González: ¿Cuánto ocupa usted huevón para que me ayude con esa vuelta?

Gustavo Mayorga: Ahí lo podemos hablar igual, porque digamos yo ahorita te lo digo así: los votos del Concejo yo los manejo.

Abel González: Sí.

Gustavo Mayorga: Que eso es importante, digamos, yo sé que eso es muy difícil que todos, pero yo sé que la mayoría siempre se la voy a tener..., pero ahí nos ponemos de acuerdo, porque sí estoy bien, bien jodidillo, vieras.

Abel González: Ok, ¿quedaste muy atollado?

Gustavo Mayorga: No, no sé, un montón, pero bueno...

Abel González: ¿Cuánto debes huevón?

Gustavo Mayorga: Vea ni siquiera quiero sumar porque hasta me da cosa. Lo que sí es que todos los días me llaman ‘¿Gustavo mae para cuándo?’.

Abel González: ¿Pero más o menos cuánto debe huevón?

Gustavo Mayorga: Creo que estoy debiendo como..., si no me equivoco, como casi quince millones de pesos debo.

Abel González: Ayúdeme con eso y yo le ayudo mae. Usted me ayuda y yo lo salvo con esa plata. Ahora vea, mae, usted lo que tiene que hacer es decirle a los maes nuevos, a los maes nuevos que entraron con usted, “ayúdenme a aprobar esto para empezar a aprobar obras, nosotros necesitamos comenzar positivos, porque los maes viejos”... ¿quiénes quedaron de los viejos?

Gustavo Mayorga: De los viejos ninguno

Abel González: Bueno, entonces, por eso, dígale a la gente nueva “vea esto no se lo vamos a dar a una empresa mala, esto es una buena empresa porque, la otra vez, le adjudicaron a una empresa mae que no fue MECO y no terminó el proyecto”, para que usted sepa mae.

Regidor usó el argumento de ‘reactivar la economía’, señala intervención

El regidor fabricista y el gerente de MECO acordaron trabajar de la siguiente manera:

Gustavo Mayorga: También, yo lo he vendido porque yo he estado hablando con algunos compañeros y lo hemos vendido como que eso es parte para reactivar la economía, que va agendar un poco de empleo, que vamos a empezar a caminar.

Abel González: Todo eso todo eso dígales, “vea MECO está aquí en la zona, esa empresa no está en la zona; MECO le da trabajo a un montón de gente”. Yo puedo hablar con algunos, buscamos una reunión con algunos de los de MECO, no diga que usted me conoce.

Gustavo Mayorga: Ajá

Abel González: Y buscamos una reunión con alguno de los de MECO para ver si logramos que se comprometan a meternos más gente a trabajar aquí en la zona todos; es cuestión de hablar esto, pero me parece que nosotros deberíamos empezar con el pie derecho, empezar con la mejor empresa del país para que este cantón camine, ¿entiende? O sea, la anterior se lo dieron a otra empresa, no lo terminó, hubo un montón de problemas, atrasos, no le ejecutaron la garantía, yo no sé si la ejecutaron, o sea todas esas varas, ¿entiendes?

Gustavo Mayorga: Sí correcto

Abel González: Y yo te salvo con esa vara

Entrega de ¢500.000

En la conversación del 7 de mayo del 2020, ambos investigados conversaron lo siguiente:

Abel González: Ahí yo vi tu mensaje. ¿Cuándo venís vos a Chepe o cómo haríamos? Yo te puedo dar unos quinientos; y si eso sale, yo te salvo mae; si usted me ayuda con eso, yo lo salvo y bien salvado. Yo ahora le puedo dar unos quinientos, casi que de plata mía para apostarle a usted porque todavía no puedo hablarle al hombre hasta que lo tengamos.

Gustavo Mayorga: Sí hasta que lo tengamos en fijo verdad.

Abel González: ¿Cuándo viene usted a Chepe? ¿Cómo hacemos?

Gustavo Mayorga: Igualmente, si usted puede usted me dice y yo puedo mandar a una amistad que recoja la platilla, usted nada más me dice dónde y yo mando por ella.

Abel González: Yo mañana estoy todo el día en la oficina; usted me llama y usted sabe dónde está la oficina mía verdad.

Gustavo Mayorga: Sí claro, ahí coordinamos.

Abel González: Sí, yo voy a estar toda la mañana en la oficina y usted me llama y nos acomodamos para ver cómo hacemos.

Gustavo Mayorga: Excelente don Abel, más bien muchas gracias

Abel González: Y yo lo ayudo con eso de cosa mía y eso porque todavía no puedo...

Gustavo Mayorga: Eso de fijo ahorita o en quince días estamos sacando eso.

Dinero contado y metido en un sobre

En la conversación interceptada al día siguiente, el gerente de MECO le confirmó al regidor de Golfito que un “muchacho joven”, en un “carrillo celeste”, llegó por el dinero y que él lo contó frente al hombre para, posteriormente, entregárselo en un sobre:

Abel González: Ya vino el señor Gustavo.

Gustavo Mayorga: Ah excelente, muchas gracias don Abel.

Abel González: ¿Un muchacho joven?

Gustavo Mayorga: Sí, un muchacho joven correcto.

Abel González: Que andaba un carrillo celeste.

Gustavo Mayorga: Ajá, ese mismo

Abel González: Sí, yo le di un sobre, yo personalmente le conté que es lo que va ahí.

Gustavo Mayorga: Ah perfecto.

Abel González: Yo ahora me comprometí con el jefe mío que usted me va a ayudar verdad mae.

Gustavo Mayorga: Ah no, no, fijo de eso no hay problema. Hoy, en la sesión de la tarde que tenemos para ver ese tema, yo te aviso en la noche o mañana en la mañana a ver como quedamos.

Abel González: Pero en verdad, yo a usted lo salvo.

Gustavo Mayorga: Sí, sí.

Ayuda con municipalidad de Coto Brus

El regidor de Nueva República también ofreció al gerente de MECO ayuda en la Municipalidad de Coto Brus, donde Mayorga aseguró que tenía una vicepresidencia: “Igualmente, si cuando ocupes ayudilla en el de Coto Brus, yo también tengo; nosotros tenemos ahí vicepresidencia arriba y tenemos un buen manejo sobre ese Concejo también”.