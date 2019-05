“Debió aprovecharse, creo yo, respetuosamente lo digo, para decirle al país que al Universidad Nacional la tiene (...). Tan no son poca cosa que la UCR no lo tiene, el TEC no lo tiene, la UNED no lo tiene y la UTN tampoco. Asimismo, creo que hubiera sido una oportunidad para decir que el planteamiento del año contra la violencia a las mujeres y la invocación de la igualdad y la equidad de género es una iniciativa de la Universidad Nacional y particularmente, tengo que decirlo, de este servidor”, manifestó Salom.