‘Quieren que desembarremos lo que ellos embarraron’, dice dirigente comunal de la Guácima

Mediante una llamada telefónica completamente inusual, el sábado 9 de julio, la dirigente comunal de la Guácima, Hellen Espinoza, recibió la petición del Gobierno para que se pronunciara a favor del cierre de Parque Viva, negocio propiedad de Grupo Nación.

El hombre que la llamó, a quien no pudo identificar, le indicó que se encontraban en una reunión valorando el tema e, incluso, le facilitó un machote de una carta dirigida a la ministra de Salud, Josselyn Chacón, con el único propósito de que le estampara la firma.

La idea, le comentaron, es que la carta estuviera en manos de la ministra este mismo sábado. Espinoza, presidenta de la Asociación de Desarrollo Integral de la Guácima, negó esa solicitud.

Por el contrario, convocó a una sesión extraordinaria de la junta de vecinos para ver si se pronuncian o no. En todo caso, advirtió, no replicarán el contenido del machote de la carta que les pasó el funcionario de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco).

La dirigente comunal reconoció que deben haber mejoras en las cercanías de Parque Viva, debido a las presas que se generan. No obstante, advirtió que, a su opinión, el Gobierno quiere “desembarrar” lo que ellos “embarraron”, con el cierre del centro de eventos.

Este es un extracto de la entrevista realizada a la dirigente este sábado, luego de que fuentes de La Nación advirtieran de presiones del Gobierno a grupos de vecinos de la Guácima.

— Nos informaron que Dinadeco estaba llamando a asociaciones comunales para que se pronunciaran en contra de Parque Viva.

— Sí, pero yo en este enredo no me voy a meter. Yo les dije que nosotros no nos oponemos (al Parque Viva), lo que sí es llegar a un consenso de parte de que el pueblo no se vea perjudicado. Hoy me estuvieron llamando pero creo que es un problema que va más allá, que nos quieren embarrar y que va más allá de nosotros.

— ¿Quién los estaba llamando?

— Personeros de Dinadeco de Alajuela, no recuerdo el nombre en este momento.

— ¿La idea era que ustedes emitieran una carta, un pronunciamiento en contra del Parque?

— Bueno, que diéramos nuestra opinión acerca del Parque. Yo se lo decía, yo no tomo ninguna decisión sin consultar a la junta. Yo lo que hice fue convocar a extraordinaria para el miércoles para tocar el tema, porque yo no puedo decirle a los compañeros que no den su opinión, o un vecino. Aparte de eso yo soy dirigente comunal y voluntaria de Cruz Roja, entonces tengo perspectiva de todos los puntos. Entonces eso lo trae el Parque Viva, pues paga sus patentes a la Municipalidad y a la que le toca repartir el recurso es a la Municipalidad.

— ¿Esos personeros de Dinadeco querían que emitiera un pronunciamiento hoy mismo?

— Sí, que lo ideal era hoy, pero yo les dije que no, que yo no iba a tomar una decisión a nombre de toda la asociación cuando nunca he sido así.

— ¿Se molestaron por esa posición?

— No. Yo les dije que me enviaran la información de lo que, verdad, que necesitaban, y que yo lo veía con los compañeros.

— ¿Le mandaron algún machote o algo sobre la nota?

— Sí, pero como le digo, no quiero involucrarme. O sea, mi opinión muy personal, sin verlo desde el punto de vista de dirigencia comunal, me parece que eso tiene un trasfondo más allá que yo creo que no, no nos deberíamos meter. Y que yo creo que ahora quieren que las asociaciones desembarremos la embarrada que pegaron. Es mi opinión muy personal, verdad, no sé hasta dónde los pueda afectar dar una opinión, emitir algo o no.

”Yo trato de ser muy justa en las cosas. ¿Que sí colapsan las calles? Sí, eso es una verdad que todo el mundo lo ve. Eso no es un secreto para nadie. ¿Que me ha tocado con la ambulancia no poder pasar de aquí para allá? También. ¿Que me quieren hacer dar vuelta de 2 kilómetros para entrar a 100 metros de mi casa? También. Pero yo creo que es cuestión de llegar a un acuerdo de ambas partes y que sea menos lo perjudicado que tengan los vecinos.

”Mi opinión muy personal es que me parece que es arbitrario cerrarlo así y sin notificarlos ni nada, porque lo decidió el presidente y punto, no me parece”.

— ¿Cuán común es que Dinadeco les pida eso así? ¿En otras ocasiones les han pedido cartas o algo así?

— No, es primera vez. Sí se han comunicado conmigo para cosas de la idoneidad y me mandan correos normales que le mandan supongo que a todo el mundo. Pero hoy sí me extraño porque yo estaba trabajando y saliendo, me extrañó una llamada de Dinadeco un sábado, cuando se supone que trabajan de lunes a viernes.

“No apunté nombres, porque como le digo me agarraron en el aire. El documento que me mandaron iba dirigido a la ministra de Salud, que era un machote y no, o sea, yo no voy a proceder con eso y si hubiera que redactar algo lo redactamos conforme al criterio de la asociación de aquí.

“Me lo mandaron por WhatsApp”.

— ¿Y la carta qué decía?

— Mirá, con eso hay que tener mucho cuidado porque primero no traía la fecha de hoy, verdad, yo es que leo desde arriba hasta la fecha más minúscula. Decía como que la asociación de nosotros no se pone, pero tal vez llegar a ciertos puntos en los cuales convivamos, que se respeten ciertas cosas.

“Como le digo, yo sé que indirectamente lo que el pueblo opina es que el Parque Viva no le da nada a la comunidad porque, en verdad, porque hicieron una entrada cerca de mi casa y ni un metro de acera más para allá. Verdad, lo que se llaman cargas urbanísticas y ese tipo de cosas de desarrollo que tienen que tratar que el impacto a la comunidad sea lo menos posible, pero si algo tengo claro es que pagan sus patentes a la Municipalidad y, como le digo, es responsabilidad de la Municipalidad conforme reciban, verdad.

“Pero es mi punto de vista, mi opinión muy personal. Que la gente no entienda ese tipo de cosas, que con las patentes la plata sí llega, eso es otra cosa, y que también a veces la gente se opone a muchas cosas, diay, es normal, verdad. A veces la gente dice ‘ah es que Grupo Nación, o que Autopistas del Sol, que las empresas grandes esto’. Yo sí pienso que se debe reducir un poco el impacto y las molestias que causan”.

— ¿Estas personas que la llamaron nunca la había llamado antes?

— No que yo recuerde, no. De hecho el señor este me pareció que tenía un acento extranjero, me sonó como colombiano o venezolano, o no sé si fue que me pareció, pero sí me extrañó. Me dijo que en estos momentos se estaba llevando a cabo una reunión y que ellos podían ayudarnos y hacer llegar esa carta con las disconformidades y el punto de vista de nosotros, y como le digo yo nunca he sido de tomar decisiones solo yo, porque somos una junta y tenemos que trabajar en conjunto; y aunque yo sea presidenta, no le voy a pasar por encima a mis compañeros.

“Si la mayoría de cuórum dice que no nos metamos, pues no nos metemos”.