PUSC pide al Gobierno desistir del código QR para ingresar a comercios

La bancada legislativa del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) exigió al Poder Ejecutivo desistir de la idea de que los ciudadanos presenten, a partir del próximo mes de enero, un código QR para ingresar a determinados establecimientos comerciales con el 100% de sus capacidades.

El jefe de fracción del PUSC, Pablo Heriberto Abarca, le dijo al Gobierno que el plan “es una ocurrencia que no debe aplicarse” por sus efectos en la economía y lo engorroso de su tramitología, según expuso; mientras que el diputado de la misma bancada, Pedro Muñoz, solicitó al presidente Carlos Alvarado información sobre el programa.

“Postergar supuestamente la entrada en vigencia QR hasta en enero es una burla al sector productivo (...). Las cancelaciones al sector turístico gracias a los pésimos anuncios son gigantes. Si había expectativa que el sector se levantaba en enero y febrero, con esos anuncios están llevando a las ruinas al sector turístico y a que no se levante jamás”, señaló Abarca sin aportar datos.

El Gobierno postergó para enero la obligatoriedad de que en comercios como hoteles, restaurantes, sodas o bares exijan a sus clientes el certificado de vacunación completa, el cual se verificará con el código QR emitido por el Ministerio de Salud.

Los negocios que incumplan con la medida se exponen a multas económicas, suspensiones temporales y clausuras definitivas, de acuerdo con el Ministerio de Salud.

De cumplir con la exigencia, los locales funcionarán al 100% de su aforo. Los que declinen de implementar la medida.

Abarca, en el espacio de control político de este lunes, en el Congreso, calificó de odiosa la restricción de operación al 50%, al tiempo que criticó la tramitología para obtener el código QR.

“Si fuese que, una vez que al ciudadano le colocan la vacuna y el código le llega al correo electrónico, en caso de que tenga correo electrónico, no habría problema, pero de ahí a hacer otro trámite que en 10 días hábiles le llega supuestamente un correo o hacer filas por cinco horas en el Ministerio de Salud, me parece una falta de sentido común y una burla para la gente”, objetó el vocero.

Abarca aclaró que no se opone a la vacunación. “Ese es otro tema. El Gobierno debería concretar la vacunación”, urgió. Añadió que con el QR el Gobierno estaría desconociendo la lógica de la Costa Rica rural o fuera del Valle Central.

“Hay gente que no tiene celular. ¿Cómo hará para entrar a los negocios a comprar comida. Es decir, no sé, no creo que aquí, diputados, podamos ignorar eso. Ciertamente Zapote sí lo está ignorando y, obviamente, aquí el tema es estamos del lado del sector productivo o del lado del capricho por estar a la moda por pedir una tontera de ese tipo”, calificó.

Jorge Mora, director de Gobernanza Digital del Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICITT), adelantó a Radio Monumental que, entre los anuncios sobre mejoras que hará el Ejecutivo este martes, para acceder al código, serían la eliminación del correo electrónico y llenar un formulario para una parte de las personas.

“Se ofrecería un mecanismo en el cual las personas no requieran estar esperando la recepción de un correo electrónico con un PIN ni llenar un formulario con los datos. Ese sistema actual quedaría únicamente para personas extranjeras o que se vacunaron fuera de Costa Rica”, explicó el funcionario.

Pedro Muñoz, por su parte, envió un oficio al presidente Carlos Alvarado demandando información. El encabezado, afirma que el uso de un código QR sería discriminatorio para las personas ,según su estado de la vacunación.

Entre las consultas de Muñoz, figura el nombre completo y la entidad que en labora el funcionario que propuso el programa, si se consultó a las cámaras empresariales, a los ministerios de Economía y Hacienda y cuál es el criterio de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prohab).

Al mismo tiempo, Muñoz pidió copia del expediente de contratación para el desarrollo de la plataforma, los criterios técnicos y jurídicos que la avalan, la empresa a cargo y si el escaneo revelaría los problemas de la persona con la seguridad social, si están en cuarentena o riesgo de covid-19.

“Por favor indicar detalladamente todos los datos que estarían siendo revelados. ¿Cómo piensa el Gobierno solventar las barreras tecnológicas y prácticas al implementar estas medidas en todos los comercios, especialmente en los más pequeños? ¿Cuáles son y quién definió las sanciones por incumplimiento del escaneo del QR? Indicar nombre completo del funcionario y entidad para que labora”, demandó Muñoz.

