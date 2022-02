PUSC impugna ingreso de sustituto de María Inés Solís

El Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) presentó este miércoles un recurso de amparo electoral en contra de que Édgar Jovel Álvarez López, actual partidario del candidato Rodrigo Chaves, asuma el cargo de diputado durante los próximos tres meses a causa de la renuncia de la legisladora María Inés Solís.

Álvarez estuvo en el tercer lugar de la papeleta legislativa del PUSC del 2018. Al dimitir Solís, él sería el primero en la lista para sustituirla.

Sin embargo, ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Randall Quirós, presidente del PUSC, alegó que esta persona renunció formalmente al partido Unidad hace tres años y que, en este momento, milita en otra fuerza política, Alianza Demócrata Cristiana, con la que intentó obtener una candidatura al Congreso.

Agregó que, en los meses recientes se sumó, como partidario, al movimiento de Rodrigo Chaves: Progreso Social Democrático (PPSD).

El amparo solicita al TSE que no se designe a Edgar Jovel Álvarez como legislador, sino a la persona que estaba en la lista de candidatos al Congreso en el cuarto lugar: María Gabriela Murillo Fonseca.

En su alegato, el presidente del PUSC también señaló que Álvarez contribuyó, entre el 2006 y el 2010, en favor de los partidos Acción Ciudadana (PAC) y Movimiento Libertario (ML), mientras que fue parte del proceso de conformación de estructuras de una agrupación llamada Alianza Democrática Nacional, de la cual forma parte como “delegado territorial propietario” en el cantón central y para la provincia de Alajuela.

Randall Quirós solicitó, además, que mientras el Tribunal resuelve dicho amparo, no se tramite la cancelación de las credenciales de María Inés Solís.

En declaraciones a La Nación, el letrado Andrei Cambronero, del TSE, confirmó que efectivamente la cancelación de credenciales está suspendida y que se le previno a Álvarez, para ver si está interesado en asumir la curul.

Adicionalmente, explicó que no hay un plazo para que el órgano electoral resuelva el amparo. Cambronero recordó que hay un caso similar, pero de una regidora que renunció y la persona que era llamada a asumir el cargo ya no militaba en la agrupación con la que fue candidata, pero en ese caso, no tenía militancia activa en ninguna otra agrupación. Ella sí asumió el puesto.

Este jueves, Édgar Jovel Álvarez respondió que aún el TSE no le ha notificado sobre el llamado para asumir la curul, pero el lunes, él confirmó a La Nación que sí asumirá la curul en el momento en que sea llamado para ello y que no sería diputado del PUSC.

