Me parece que, en ambos casos, no es así. La independencia en la justicia y la autonomía universitaria se logran preservar siempre que el Estado no se meta a fijar los programas de los cursos, los profesores que deben dar estos cursos, o calificarlos, o removerlos, o a cualquier cosa que implique una injerencia en ese ámbito, que sí me parece que es absolutamente protegido en el ámbito universitario y también en el judicial, porque son garantías del Estado de Derecho, pero que no implican que estas instituciones no se puedan someter a reglas para un adecuado manejo de la Hacienda Pública.