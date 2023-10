Presidente Rodrigo Chaves descarta declarar emergencia por inseguridad

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, descartó que sea útil declarar emergencia nacional por la inseguridad que atraviesa el país. Afirmó que los diputados que piden esta medida están desinformados o quieren confundir a la población.

En conferencia de prensa, Chaves criticó que legisladores de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico abogaran por declarar emergencia.

El plenario legislativo aprobó el jueves 5 de octubre una moción para instar al Poder Ejecutivo a tomar dicha medida. Los congresistas afirmaron que el decreto de emergencia permitiría dotar de más recursos económicos a la instituciones.

Agregaron que también se podría flexibilizar los procesos administrativos para la compra de equipos destinados a los cuerpos de seguridad. La iniciativa recibió el apoyo unánime de los 44 diputados presentes, incluidos ocho de los 10 legisladores que de Gobierno.

Sin embargo, el presidente Chaves refutó a los diputados: “Hay gente que dice que tenemos que declarar emergencia por el crimen, como si eso fuera crear un estado de excepción tipo El Salvador. Eso son dos animales totalmente diferentes.

“Una declaratoria de emergencia permite dos cosas: que el fondo de emergencias pague por los gastos relacionados, y procesos de licitación abreviados, punto final”, declaró el mandatario.

Chaves afirmó que “no hay plata” en el fondo destinado a atender emergencias; al contrario, están a la espera de recibir $700 millones.

El presidente agregó, en el mejor de los casos, es una falta de conocimiento dar a entender que un decreto de emergencias evitaría que la guerra entre pandillas continúe.

“Lo que mucha gente llama las medidas Bukele, detenerlos in fraganti, meterlos a la cárcel, no dejar que salgan, limitar al Poder Judicial la capacidad de dar libertades condicionales... Eso no es un decreto de emergencia nacional, eso es una situación de levantamiento de las garantías individuales, que solo la Asamblea Legislativa puede aprobar.

“Entonces, seamos claros, a los diputados que hacen estos llamados, ¿qué están diciendo? ¿Quieren que el presidente les mande una solicitud para levantar las garantías constitucionales? ¿Eso es lo que quieren?”, cuestionó Chaves.

Finalmente, el mandatario restó importancia a los proyectos de ley presentados por los diputados con el objetivo de atender la crisis de inseguridad.

Chaves afirmó otorgar más dinero o eximir al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) no ayudará a resolver la situación.