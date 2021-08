Presidenta legislativa a diputados: No hay excusa para no vacunarse

A la derecha, el diputado Melvin Núñez, uno de los tres que no se han vacuynado. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

La presidenta de la Asamblea Legislativa, Silvia Hernández, instó a los tres diputados que aún no reciben la vacuna contra el covid-19 a que lo hagan lo más rápido posible; agregó que no hay excusa para no hacerlo.

“A título personal, me parece que los tres diputados o diputadas restantes ojalá hagan el esfuerzo rápido de completar o iniciar ese proceso de vacunación, como lo hemos hecho los restantes diputados”, dijo este jueves a la prensa.

Según el médico del Congreso, Wálter Rodríguez, hay tres congresistas que aún no reciben la dosis, según los registros que él lleva respecto al personal legislativo y los parlamentarios.

Este miércoles, el diputado Melvin Núñez Piña, del Partido Restauración Nacional (PRN), reconoció que no se ha vacunado y dijo que él no cree que la inoculación contra el coronavirus sea efectiva, ni que sea “la última maravilla”.

También dijo que, si lo llaman a vacunarse, iría “si Salas (Daniel, ministro de Salud) quiere”.

Silvia Hernández agregó que el médico parlamentario lleva un control del plenario y los más de 900 funcionarios de la Asamblea, porque se trata de una decisión personal que afecta las relaciones entre empleados, sus familias y las labores de teletrabajo.

Melvin Núñez, de 40 años, aseguró que no lo han llamado para recibir la vacuna, aunque en realidad no es necesario que la ciudadanía espere la llamada de parte del personal de salud, máxime que se ha abierto la vacunación en el país.

En tanto, la presidenta legislativa afirmó: “Es una decisión personal que afecta directamente la dinámica interpersonal, con nuestros partes, nuestras familias y con terceros fuera de las paredes de la Asamblea. Después de que se han abierto distintos mecanismos y se han levantado las edades de vacunación, que hace posible para todos los diputados ser vacunados, no hay excusa para no hacerlo”.

Muchos diputados han tenido covid-19 o, como mínimo, han estado aislados por haber tenido contacto con algún caso positivo. El 23 de julio, falleció el legislador Rodolfo Peña Flores, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), víctima de complicaciones a causa del coronavirus, luego de dos meses de hospitalización.

Cuando se empezaron a aplicar las vacunas en el país, algunos diputados, como Otto Roberto Vargas, del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC), hizo una instancia para que ellos recibieran la vacuna, por haber seguido trabajando de forma presencial y resistirse a laborar virtualmente de manera total.