Presidenta de Asamblea niega a Welmer Ramos permiso sin goce de salario para hacer campaña

La Presidenta de la Asamblea Legislativa negó a Welmer Ramos González, diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), el permiso que tramitó para ausentarse en enero y dedicarse a la campaña electoral. El también candidato presidencial oficialista, pretendía renunciar al pago de dietas, gastos de representación y combustible.

En el oficio AL–PRES–SHS–597–2021, del 22 de diciembre, la presidenta legislativa, Silvia Hernández Sánchez, le indica al diputado que su solicitud es “improcedente” debido, explica, “al carácter representativo de su elección que implica un mandato que desempeña en virtud de una elección popular y no de un nombramiento, a sabiendas de lo que esto conlleva el desempeño de ese cargo, en cuanto al ejercicio de atribuciones y el cumplimiento de deberes”.

[ Welmer Ramos renuncia a salario de diputado para dedicarse a campaña en enero ]

Asimismo, destaca que ese tipo de permisos “sin goce de dieta” no existen para los diputados, pero que si las ausencias son “injustificadas”, el dinero correspondiente será deducido “de la asignación mensual”.

“Por existir sujeción al principio de legalidad no puede darse trámite a ninguna solicitud de esta índole, que sería inconstitucional. La decisión de un diputado o una diputada de no cumplir con su deber de asistir a todas las sesiones, sin justificación, no requiere trámite alguno, pues sus ausencias se rebajarán de oficio, según lo dispuesto en la normativa interna.

“De llegar a comunicar a la Administración esa decisión de no asistir, se considerará una comunicación de carácter informativo y podrá trasladarse al Departamento Financiero, para respaldar la documentación de las listas de asistencia respectivas”, detalla el documento firmado por Hernández.

Welmer Ramos es candidato del PAC. (Cortesía)

Cada mes, los legisladores reciben una remuneración de ¢4.000.714, compuesta de ¢2.956.598 en dietas por asistencia a plenario, comisiones, reuniones de fracción y de jefaturas, y ¢1.044.116 en gastos de representación.

Meses atrás, otros diputados que aspiran a la Presidencia de la República anunciaron que tomarán acciones similares a la de Ramos. Entre ellos, Eduardo Cruickshank, jefe de fracción del Partido Restauración Nacional (PRN), y José María Villalta, del Frente Amplio.