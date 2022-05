Presidencia abre concursos públicos para elegir a directivos de Recope y AyA

Casa Presidencial abrió concursos públicos para elegir a las personas que integrarán las juntas directivas de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).

Los requisitos básicos para participar en ambos concursos son presentar la hoja de vida detallada, copia de la cédula, disponibilidad para participar de las sesiones y la incorporación al colegio profesional respectivo.

En el caso particular de Recope, no se detalla ninguna profesión en específico como requisito, mientras que, para el AyA, se establece que el interesado debe tener experiencia en labores familiares a la institución, aunque no se precisan títulos profesionales específicos.

Estos requisitos mínimos deben enviarse al correo juntasdirectivas@presidencia.go.cr con el asunto “ProcesoAyA0222″ o “ProcesoRecope0122″, según la institución a la cual desea ser parte.

Además, se deberá adjuntar una declaración jurada que Casa Presidencial publicó en sus redes sociales.

Según la misma fuente, las ofertas se pueden enviar desde este martes hasta el próximo viernes 27 de mayo.

Por norma, el Consejo de Gobierno tiene la competencia para nombrar a directivos de las instituciones o entidades autónomas. En algunos casos, nombra a todos los miembros y en otros, como en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), solo a los representantes del Poder Ejecutivo.

En Recope, el Gobierno debe correr para nombrar a seis de los siete integrantes que conforman este órgano, pues todos los nombramientos anteriores ya están vencidos, según confirmó la misma institución. El otro miembro es el presidente ejecutivo nombrado por el presidente de la República, que en este caso es Juan Manuel Quesada.

De los siete miembros de la junta directiva del AyA, tres vencen el próximo 31 de mayo, mientras que los otros cuatro están vigentes hasta el 2026 porque son nombrados por ocho años, siempre y cuando el Consejo de Gobierno así lo disponga, confirmó la entidad.

Concurso atiende práctica OCDE

La apertura del concurso corresponde a una práctica de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), de la cual Costa Rica es parte.

El gobierno de Carlos Alvarado creó un mecanismo para la selección de este personal, en cumplimiento con los compromisos adquiridos en esa incorporación. Dicho mecanismo crea una unidad especial adjunta a la Presidencia para que lleve un registro de elegibles de los interesados en ser parte de las juntas directivas de 13 empresas estatales.

Casa Presidencial confirmó que estos concursos están a cargo de la Unidad Asesora para la Dirección y Coordinación de la Propiedad Accionaria del Estado y la Gestión de las Instituciones Autónomas, cuya jefatura recae en la Secretaria del Consejo de Gobierno, Yara Jiménez.

Antes de este mecanismo, el Consejo de Gobierno nombraba sin concursos previos.

