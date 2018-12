Al respecto, el voto de la minoría indicó: “Estimamos que en esta acción, contrario a lo resuelto por la mayoría de la Sala, no le corresponde a este Tribunal determinar si el tipo de educación que brinda el INA es parte del sistema de educación formal o no. Al respecto, consideramos que el artículo 78 de la Constitución Política al hacer referencia a la educación estatal no está calificando un determinado tipo de educación o los distintos programas que deben ser incluidos en él”.