Policía Municipal no tiene autoridad para decomisar pipas, picadoras o encendedores

Durante una sesión de la Comisión de Ambiente realizada el martes 24 de enero, para discutir el proyecto de legalización del consumo recreativo de cannabis, el diputado del Frente Amplio (FA), Ariel Robles, llamó la atención sobre lo que consideró un “abuso de autoridad”: el decomiso de objetos personales a asistentes de un concierto realizado el 11 de diciembre en San José.

Robles se refería a las incautaciones realizadas por la Policía Municipal josefina durante el festival de música Chepe Joven, que incluían objetos como pipas, encendedores, picadoras y boletas. Estos son artículos de uso personal cuya portación es lícita, debido a que se pueden usar para fumar sustancias legales, como tabaco, o ilegales, como marihuana.

Estos decomisos se hicieron virales luego de que el Director de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal de San José, Marcelo Solano Ortiz, compartiera en su cuenta de Twitter una foto de los objetos.

“No decomisaron nada de cascos de moto, hieleras, botellas de vidrio, botellas de plástico, sombrillas, cuchillos, puñales, nada de eso. Lo que decomisaron fue solamente cannabis y 160 instrumentos complementarios para el consumo. Cuando le preguntamos a la municipalidad normas jurídicas para realizar esos decomisos, nos dijeron que no había norma jurídica. O sea, es abuso de autoridad”, criticó Robles.

Para la atención de Chepe Joven, la Municipalidad destinó 100 oficiales, dos unidades de radiopatrullas y dos perros antidrogas con sus respectivos guías.

Pero, ¿es legal que la Policía decomise objetos personales? ¿Pueden incautar pipas, picadoras, encendedores o boletas? Marcelo Solano reconoció, ante una consulta de La Nación, que las autoridades no pueden decomisar objetos personales.

Sin embargo, el funcionario aclaró que el accionar policial depende del contexto y la situación concreta.

Solano explicó que, dado que el concierto Chepe Joven fue organizado por la Municipalidad de San José, se dispuso que las personas que desearan entrar no debían portar ciertos objetos. Esta regla fue comunicada en la página de Facebook del festival.

“Las pipas de vidrio no pueden ingresar porque están fuera de los materiales permitidos, las pipas de plástico que pueden convertirse en un objeto filoso o cortante tampoco pueden ingresar. En experiencia de la policía es común que la gente entregue una dosis de droga, pero mantenga ocultas otras dosis, entonces a la persona se le dice que deje la boleta o la pipa afuera, en el carro o con otra persona, o si no se le retira, para garantizar que dentro no van a consumir”, justificó Solano.

Por tanto, el gobierno local habilitó basureros en los dos filtros de acceso al concierto, de esta manera, las personas podrían tirar los objetos prohibidos, como encendedores o botellas.

El funcionario explicó que la mayoría de los objetos que aparecen en la polémica foto de Twitter fueron entregados voluntariamente por los asistentes, incluso, aseguró, algunas personas decidieron no ingresar al festival para no tirar sus pertenencias.

Otros dejaron sus posesiones con algún tercero fuera del área del concierto.

“Algunas personas, al final del concierto, se presentaron al puesto de control a reclamar algún artículo, y evidentemente se les regresa, porque son artículos lícitos que están fuera de control policial y de manera restringida se evita su ingreso”, añadió el director.

Solano añadió que, en algunos casos, sí se decomisaron pipas y picadoras, pero esto se dio cuando se encontraron drogas dentro de los objetos, en la mayoría de los casos, marihuana.

“Algunas personas se acercaron al puesto de control, el policía les encontró pequeñas dosis de consumo personal, prácticamente todos los decomisos fueron dosis de consumo personal, y lo que corresponde en ese caso es el decomiso. Eso es simplemente porque la política de persecución criminal en materia de consumo de drogas establece que se deben realizar los decomisos”, señaló el director.

El funcionario aclaró que la polémica fotografía que compartió en Twitter no la mostró para “jactarse”, sino con el objetivo de “sensibilizar sobre la cantidad de personas que están consumiendo drogas en edades tempranas, sin juzgar nada más”.

Director de Policía Municipal responde por qué decomisaron pipas y encendedores en concierto