“El Gobierno no ha aplicado el uso de las herramientas que especialmente pueden impulsarse a través de la Fuerza Pública (...). Bloquearle la calle a las personas, impedir el libre tránsito es un delito y nos parece que el Gobierno tiene que actuar con las fuerza que le corresponde. La ciudadanía ya no aguanta estar sometida a filas de 3, 4, 7, o 10 horas sencillamente porque hay gente que no quiere que haya libre tránsito”, recalcó.