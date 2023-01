Piero Calandrelli y Pilar Cisneros pelean en vivo por troles en Gobierno

Una entrevista radiofónica a Alberto Vargas Zúñiga, administrador del personaje de redes sociales Piero Calandrelli, se convirtió sin previo aviso en un debate en vivo entre él y la diputada de Gobierno, Pilar Cisneros.

Al mediodía de este miércoles, la legisladora del gobernante Partido Progreso Social Democrático (PPSD) llamó a la cabina del programa La Lupa, de CRC 89.1 Radio, y pidió salir al aire para rebatir las afirmaciones que Vargas estaba realizando sobre una red de troles que trabaja en favor del Gobierno.

Ambos intercambiaron cuestionamientos durante una hora, hasta que Cisneros desistió de seguir debatiendo. Estos fueron los momentos más relevantes del intercambio.

‘Lo reto a que vayamos a entrevista con un detector de mentiras’ Copiado!

Cisneros llamó a La Lupa cuando la entrevista a Calandrelli llevaba aproximadamente 50 minutos, durante los cuales narró cómo se involucró con el PPSD; cómo la ministra de Salud, Joselyn Chacón, le dio instrucciones de atacar a partidos políticos y periodistas, y cómo a partir de setiembre se empezó a coordinar un trabajo a favor del Gobierno con otros troles.

Cuando la periodista Gilda González le dio la palabra, Cisneros acusó a Vargas de mentir.

”Este señor va a tener que ir a la Asamblea donde yo lo voy a entrevistar, a ver si se atreve a decir las mentiras que está diciendo. Yo lo reto desde ahora a que él y yo vayamos a una entrevista con un detector de mentiras, a ver si se atreve, a ver quién miente”, dijo Cisneros.

Vargas le contestó que él ha aportado pruebas de sus afirmaciones, y que acepta someterse a cualquier tipo de entrevista.

“Usted me envió varios audios agradeciéndome por toda la ayuda que le brindé durante la campaña. Yo he aportado transferencias bancarias, he aportado conversaciones, he aportado audios, acá quien ha hecho tambalearse a la ministra de Salud es mi persona, acá quien ha hecho tambalearse a Pilar Cisneros es mi persona, porque usted en un principio aseguró nunca haber hablando con Piero Calandrelli. Después salieron los audios, ahí sí conoció a Piero Calandrelli. Estoy anuente a ir a cualquier entrevista con cualquier detector de mentiras, no tengo ningún problema”, le respondió él.

Comité en Casa Presidencial Copiado!

Consultada por la periodista Gilda González sobre el comité de comunicación de Casa Presidencial mencionado por Pilar Cisneros en un audio enviado a Piero Calandrelli, la diputada dijo que se trata de un grupo del Gobierno que integran ella, el presidente y otros jerarcas.

“El comité de comunicación que tenemos en Casa Presidencial, muy fácil, ¿quiénes lo integran? Laura Brenes, la periodista; Pilar Cisneros, la periodista; Natalia Díaz, la ministra de comunicación (sic.) y don Rodrigo Chaves, el presidente. Ese comité se reúne una vez cada semana o cada quince días para ver estrategias de comunicación. Lo más normal y lo más transparente ¿Cuál es el problema?”, alegó Cisneros.

Alberto Vargas mencionó que le han pagado por sus servicios funcionarias de Gobierno como la ministra Joselyn Chacón y Mayuli Ortega, encargada de Enlace Territorial de Casa Presidencial. Ortega, además, lidera un nuevo partido político afín a Chaves.

Entonces, el creador del trol Piero Calandrelli criticó que Cisneros no se haya pronunciado en contra de esas actuaciones.

La diputada respondió que ella es parte del Poder Legislativo, no del Ejecutivo, aunque antes había dicho ser parte del comité de comunicación de Casa Presidencial.

Cisneros argumentó que el comité de comunicación tiene semanas de no reunirse.

“No tengo ninguna relación con esa señora Mayuli Ortega”, dijo la diputada.

‘Que siga la fiesta’ Copiado!

Alberto Vargas le cuestionó a Cisneros que la Casa Presidencial haya emitido un comunicado en el que “rechaza cualquier vínculo con redes de troles”, cuando los pagos que le hicieron a él se los hicieron una funcionaria de dicha institución y una ministra.

“No solo es desligarse de esas personas, deben actuar”, afirmó Vargas.

“Don Rodrigo Chaves durante su campaña siempre fue firme al decir que no iba a permitir opción a matráfulas durante su Gobierno, y ahora las está permitiendo, porque solamente están asumiendo la posición de desligarse de esas personas, pero no está asumiendo una posición clara y tajante, respetando lo que se dijo durante la campaña”, dijo él.

Iván Barrantes quiso saber si, en su opinión, las funcionarias deberían ser despedidas.

“Exacto, porque ahora están desligándose de esas personas, pero las dejan en sus puestos, y ahí sí, que siga la fiesta”, contestó Vargas.

¿Cuál es la crisis? Copiado!

La periodista González insistió en preguntarle a Cisneros por qué ella, el Gobierno y el comité no han respondido a la crisis de comunicación causada por las revelaciones de Alberto Vargas.

“¿Cuál es la crisis?”, respondió Cisneros, quien insistió en culpar a los medios de comunicación de “caer bajo” por recibir información de un trol. El analista Iván Barrantes, quien fue al programa como invitado, le respondió que los medios de comunicación están realizando una investigación periodística, y que se debe determinar si más que un trol, hay una estructura en la Casa Presidencial dedicada a este tipo de operaciones.

“En este momento no es un trol que está presentando las pruebas, sino es Alberto Vargas”, dijo Vargas.

Pasada una hora, el tiempo del programa se agotó y Barrantes invitó a Cisneros a seguir el debate, que ella misma inició, por la tarde, pero la diputada declinó el ofrecimiento,

“Yo no me voy a meter al charco sucio de ese señor”, dijo, y abandonó la llamada.