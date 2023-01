Piero Calandrelli asegura que recibió propuesta del PLN para colaborar en campaña electoral

Alberto Vargas Zúñiga, administrador del personaje ficticio de redes sociales Piero Calandrelli, aseguró que el Partido Liberación Nacional (PLN) le hizo una propuesta para que apoyara el trabajo de redes sociales de la campaña electoral del 2022.

En entrevista con La Nación, Vargas Zúñiga aseguró este domingo que recibió el ofrecimiento seis semanas antes de la segunda ronda electoral, de parte de “alguien del departamento de redes sociales” de la agrupación verdiblanca.

“En un principio me mencionaron algo de poder trabajar juntos, pero no eso no se concretó”, sostuvo. Añadió que la colaboración con el PLN no se formalizó porque le pareció interesante la “propuesta país” de Rodrigo Chaves, entonces candidato presidencial del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), para quien finalmente colaboró, según dijo.

Sin bien dijo no recordar el nombre de la persona que le llamó por WhatsApp para hacerle la oferta de colaborar con Liberación, el trol sostuvo que se le ofreció “un monto superior” a lo acordado con la campaña de Chaves.

“Era para colaborarles en redes sociales, nada más” con la producción y divulgación de contenido, sostuvo Vargas.

Vargas Zúñiga sostuvo que el monto ofrecido para que colaborara con Liberación fue superior a los ¢145.000 semanales que, según afirmó, pactó con Joselyn Chacón, jefa de campaña del PPSD en la segunda ronda del 2022 y actual ministra de Salud.

Consultado sobre el tema, Álvaro Azofeifa, jefe de campaña de José María Figueres durante la primera ronda del 2022, rechazó este domingo lo dicho por el administrador del personaje Piero Calandrelli.

“Absolutamente no. Hicimos una campaña positiva, propositiva. No conozco al señor trol. Y jamás tuvimos ningún contacto con él”, aseveró Azofeifa.

‘Me dejaron el perro amarrado’ Copiado!

En la entrevista con este medio, Vargas Zúñiga manifestó que luego de trabajar de gratis durante la primera ronda electoral para el PPSD, recibió un ofrecimiento de Chacón de ¢145.000 semanales para que continuara su labor en redes sociales para la segunda ronda.

Sostuvo que, según lo acordado con la jefa de campaña, su tarea sería similar a la que desarrolló en la primera parte del proceso electoral y que, según detalló, consistía en resaltar la figura del candidato y del partido, así como atacar al PLN y al Frente Amplio.

Afirmó que el pago nunca se concretó aunque asegura haber elaborado y distribuido contenido en redes sociales entre finales de febrero y finales de marzo del 2022. “De hecho, como decimos en Costa Rica, me dejaron el perro amarrado por esa parte”, aseveró.

Indicó que, a pesar del incumplimiento, siguió colaborando con el PPSD “más que todo por el cariño que le tenía a doña Pilar Cisneros”, actual diputada del PPSD.

Trabajó de gratis en campaña Copiado!

El administrador del personaje ficticio dijo que empezó a colaborar con la campaña de Chaves en enero del 2022, porque le pareció interesante la “propuesta país” que, mediante una llamada telefónica, le planteó Cisneros, entonces aspirante a legisladora.

Insistió que fue por el “cariño” que le tenía a Cisneros que optó por colaborar de gratis en la campaña, hasta que recibió el ofrecimiento de parte de Chacón.

Cisneros evitó referirse a lo manifestado por el trol. Respondió que este lunes 9 de enero la Presidencia abordará el tema en una conferencia de prensa. La ministra de Salud tampoco respondió las llamadas dirigidas a su celular.

La Nación consultó a Vargas sobre una publicación del medio digital elmundo.cr con respecto a una captura de pantalla sobre una conversación que él habría sostenido, por WhatsApp, con otra persona y un audio en el que trol dice haber recibido un pago de la ministra de Salud para colaborar en una campaña sobre la vacuna infantil contra la covid-19.

En la imagen no se identifica a la otra persona que participó en la aparente conversación y tampoco contiene fecha de los mensajes enviados y recibidos.

“No puedo afirmar que fue una conversación mía porque no veo el contacto; necesito ver el contacto para determinar que fue cierto. El audio es mío, pero reitero que no hice ninguna campaña de salud; les puedo pasar a ustedes los pantallazos”, respondió Vargas.

No obstante, admitió que probablemente ocurrió alguna conversación con otra persona en esa línea, pues dijo haber colaborado, a finales del 2022, con una campaña diseñada por el Ministerio de Salud.

El audio asegura que recibió un pago por esa colaboración, pero Vargas sostuvo no haber percibido dinero por esa tarea en específico, sino que lo asumió como parte de la labor que le habían encomendado de atacar diputados, medios de comunicación y periodistas.

“Joselyn Chacón me pagaba por mi tiempo en redes; en ese punto tan solo le hice los puentes (con periodistas y personajes) y eso fue todo.

“Si realmente me contrató para una campaña de salud, debería haber un proyecto ofrecido a mi persona, pero no existe pues no monté la campaña. La montó el Ministerio de Salud y yo solo le colaboré con los puentes, nada más”, finalizó Vargas.

Días atrás, la ministra Chacón admitió haber realizado pagos a Vargas. No obstante, aseguró que era por colaborar en una campaña de salud.