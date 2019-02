“Las cárceles deberían ser para personas condenadas. En Managua no hay prisiones para personas procesadas (indiciadas). Estamos en una circunstancia en la cual no se debería de aceptar eso. En estos casos un cambio de medida alterna no procede, ya que las medidas son para delitos menos gravosos. Por la trascendencia del caso y motivación lo veo muy difícil", manifestó Montenegro.