“Queremos hacer público que nuestro partido Nueva República no será cómplice de este Gobierno fallido en una convocatoria en la cual falta gente importante en la mesa; no se conoce la metodología de trabajo y no se sabe cuál sería el rol de los diputados para poder implementar las soluciones que requieran de un trámite legislativo”, dijo en un comunicado el secretario general de ese grupo político, Fabricio Alvarado.