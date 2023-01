Partido ‘rodriguista’ nace por distanciamiento entre Gobierno y Progreso, dice dirigente

El secretario general del Partido Pueblo Soberano (PPS), Gerardo Medina, afirmó que esta agrupación “rodriguista” nació por un distanciamiento entre el Poder Ejecutivo y el Partido Progreso Social Democrático (PPSD), la cual llevó al mandatario Rodrigo Chaves al poder.

Agregó que un grupo de colaboradores del PPSD cerró las puertas a quienes ahora se pasaron al PPS, agrupación en proceso de inscripción ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Ya en el PPS, Medina se enfrenta a la presidenta provisional, la funcionaria de Casa Presidencial, Mayuli Ortega. Presentó un recurso de amparo electoral en su contra bajo el argumentó de que hizo una maniobra para que él renunciara a la cúpula.

El secretario general también sostiene que hay intentos de diputados del PPSD por acercarse a la nueva agrupación.

– ¿A qué corresponden sus diferencias con la presidenta de la agrupación?

– Creemos en la filosofía de la línea de Rodrigo Chaves, pero de eso a que somos ungidos por el presidente, eso es una falacia… Y mis diferencias con la señora (Mayuli Ortega) han sido porque yo evito interferencias, eso es lo que yo he planteado.

– ¿Cuáles interferencias?

– A veces se quiere que ciertas personas sean delegados, eso está en manos de los asambleístas…

“Las luchas internas tienen que darse. Una cosa es que se den las luchas internas y otra cosa es que el secretario o la presidenta quieran imponer a ciertas personas o se tengan compromisos de antemano cuando no se tiene un partido inscrito”.

– ¿Y quiénes son estas personas que quieren imponer?

– Quisiera decir nombres, pero la verdad es que esto puede trascender a la esfera legislativa y no es conveniente.

– ¿Hay personas o diputados del PPSD que están operando en Pueblo Soberano?

– Hay muchos que vienen de ese partido político. Hay que tener muy claro una cosa: como diputados no he visto a ninguno, no han solicitado un encuentro con el Comité Ejecutivo.

– ¿Entonces a qué se refiere con “trascender la esfera legislativa”?

– Hay personas que median, que intentan indicar que están hablando a nombre de. Y me he dado cuenta que no es tan cierto y he tenido la prudencia de no mezclar a los diputados con el partido en formación.

“Hay personas que en este momento quieren desbalancear una fracción parlamentaria, hay personas dentro de la propia fracción del PPSD, no estoy hablando de diputados, que quieren hacer una representación e indican que representan un grupo de diputados.

“De parte mía, eso no se va a dar hasta que el partido esté conformado.”

– ¿Pero alguien del CEN sugirió traer diputados de la fracción parlamentaria de Gobierno?

– No se planteó en firme o de fondo, pero sí en algunas conversaciones a las cuales preferí que mejor eso no se llevara a cabo porque nos puede traer una serie de problemas.

“Extraoficialmente, se ha dicho que unos diputados quieren esto, quieren lo otro, pero yo no le hago caso hasta no hablar con cada uno de los diputados que quieren estar ahí.”

– Ustedes dicen ser los rodriguistas, pero está el PPSD, ¿entonces cuál es el verdadero partido que representa Rodrigo Chaves?

“¿Cuál es el que tiene la sangre azul? Yo no me considero azul, sino que soy una persona que no fui admitida en el otro partido porque nos cerraron las puertas. Yo fui director nacional de electorales (de la campaña de Rodrigo Chaves), pero no tuve la oportunidad, me explicaron que había que tener cierto “pedigrí”.

– ¿Qué unió a los fundadores del Pueblo Soberano?

– En política hay momentos políticos, había un momento político, ese momento político se ha dado por un distanciamiento que ha habido entre el Ejecutivo y la fracción legislativa, hay aspectos disonantes, hay formas que se han ido limando con el tiempo, ¿hasta donde? No lo puedo decir.