“Estas son las instrucciones del ministro de Educación, Édgar Mora, a sus subalternos, en la municipalidad de Curridabat, en febrero del 2015, donde les pedía llevar una contabilidad oculta, no oficial, y coordinar todo con Sonia Hernández Wray, directora de Planificación del municipio:

‘Entonces, mézclense. Piensen que todo tiene que ver con todos. Construyan nuevas metas con Sonia, llevadas en un libro de contabilidad no oficial. Es decir, no tiene por qué… Esto no lo tiene por qué saber nadie. ¿Verdad? Se cumplen las met… Sonia va a ver cómo lo acomoda. Y lleven un libro aparte, digamos, de la realidad’.

“En solo esos segundos, podemos identificar, al menos, tres delitos: cohecho impropio, prevaricato, corrupción agravada, etc.

“Si hacía esto en la municipalidad de Curridabat, ¿qué no hará en el Ministerio de Educación?

“¿Hasta cuándo mantendrá el presidente Carlos Alvarado a Édgar Mora como ministro?”.